Media Vietnam Puji Calvin Verdonk Usai Cetak 2 Sejarah Baru di Liga Champions

Media Vietnam Puji Calvin Verdonk Usai Cetak 2 Sejarah Baru di Liga Champions (Instagram/@losclive)

JAKARTA - Dua media Vietnam, Bongda 24h dan The Thao 247, menyoroti prestasi Calvin Verdonk mencetak sejarah di Liga Champions 2026-2027. Pemain Timnas Indonesia itu mengukir dua sejarah baru saat tampil bersama Lille di kompetisi tersebut.

1. Calvin Verdonk Cetak Sejarah

Calvin Verdonk tampil saat Lille kalah dari Arsenal (0-3) di Emirates Stadium, London, Inggris pada Rabu (14/10/2026). Pemain berusia 29 tahun itu bermain sebagai pengganti, tetapi sudah cukup untuk mencatatkan dua rekor baru.

Dalam pertandingan tersebut, Calvin Verdonk dimainkan pelatih Davide Ancelotti pada menit 78. Dia menggantikan peran Romain Perraud yang menjaga sisi kiri pertahanan Les Dogues -julukan Lille.

Walau hanya tampil 15 menit, Calvin membukukan statistik cukup apik. Dia mencatatkan 67 persen operan sukses dan memenangkan tiga dari empat duel melawan pemain Arsenal.

Calvin Verdonk (kanan) bikin sejarah di laga Arsenal vs LOSC Lille (Foto: UEFA)

Kehadiran Calvin membuat sisi kiri pertahanan cukup aman. Sebab begitu dia masuk, Arsenal tidak berhasil menambah gol yang sudah dicetak tiga kali sebelumnya.

Calvin Verdonk pun menorehkan dua catatan sejarah baru di Liga Champions. Calvin tercatat sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di kompetisi klub kasta teratas Benua Biru itu.

Kemudian, Calvin juga menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang tampil di Liga Champions. Sebelumnya, Kevin Diks dan Emil Audero juga pernah tampil di Liga Champions, tetapi saat itu mereka belum mempunyai paspor Indonesia.

Media Vietnam turut bangga dengan pencapaian Calvin Verdonk. Menurut Bongda 24h, kehadiran Calvin di panggung Eropa membuktikan perkembangan sepak bola Asia Tenggara.