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Misteri Siulan di Santiago Bernabeu: Marc Cucurella Kebingungan di Laga Real Madrid vs RB Leipzig

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |18:10 WIB
Misteri Siulan di Santiago Bernabeu: Marc Cucurella Kebingungan di Laga Real Madrid vs RB Leipzig
Pemain Real Madrid, Marc Cucurella. (Foto: Instagram/cucurella3)
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MADRID – Atmosfer aneh menyelimuti Stadion Santiago Bernabeu saat Real Madrid membantai RB Leipzig 4-1 pada laga ketiga fase liga Liga Champions 2026-2027, pada Kamis (22/10/2026) dini hari WIB. Fokus perhatian mendadak teralihkan ketika bintang Madrid, Marc Cucurella masuk menggantikan Carreras di menit ke-70.

Bukannya sambutan hangat, bek kiri tersebut justru disambut gelombang siulan dan teriakan ejekan setiap kali menguasai bola. Fenomena ini sempat memicu kebingungan besar di kalangan publik penikmat sepak bola.

Banyak yang mengira pendukung tuan rumah sengaja menyerang sang pemain di markas mereka sendiri. Namun, media Spanyol, Marca belakangan membongkar fakta unik di balik insiden penuh kontroversi tersebut.

1. Suporter Jerman di Tribun Bernabeu

Berdasarkan skenario keamanan awal, sekira 2.000 pendukung Leipzig seharusnya ditempatkan secara terisolasi di tribun utara lantai atas. Sayangnya, kondisi nyata di lapangan jauh dari perkiraan panitia pelaksana.

Marc Cucurella. (Foto: Instagram/realmadrid)
Marc Cucurella. (Foto: Instagram/realmadrid)

Ratusan pendukung tim tamu memanfaatkan pasar tiket tidak resmi dan berbagai jalur lain untuk menyusup. Mereka menyebar dan berbaur langsung di tengah-tengah ribuan suporter Real Madrid.

Akibatnya, gema siulan terdengar merata dari segala penjuru stadion. Hal ini menciptakan ilusi seolah-olah publik Madrid sendiri yang mengejek Cucurella.

 

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