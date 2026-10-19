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Jose Mourinho Bicara El Clasico Usai Real Madrid Cukur Sevilla 4-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |12:50 WIB
Jose Mourinho Bicara <i>El Clasico</i> Usai Real Madrid Cukur Sevilla 4-1
Jose Mourinho langsung bicara soal El Clasico usai Real Madrid mencukur Sevilla 4-1 (Foto: Real Madrid)
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MADRID – Jose Mourinho girang dengan kemenangan telak Real Madrid 4-1 atas Sevilla di Liga Spanyol 2026-2027. Tapi, ia belum mau bicara soal El Clasico menghadapi Barcelona pekan depan.

Duel Real Madrid vs Sevilla itu marupakan jornada 9 Liga Spanyol 2026-2027. Laga berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, Senin (19/10/2026) dini hari WIB.

Susunan pemain Real Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2026-2027 (Foto: Real Madrid)
Susunan pemain Real Madrid vs Sevilla di Liga Spanyol 2026-2027 (Foto: Real Madrid)

Empat gol Madrid disumbangkan Arda Guler (30’), Kylian Mbappe (37’, 63’), dan Yan Diomande (82’). Sementara, satu-satunya gol Sevilla dicetak oleh Manu Bueno (80’).

1. Logis

Madrid bisa dibilang turun dengan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Sevilla. Mourinho mengaku pemilihan pemain tersebut sangat logis dan tak ada hubungannya dengan potensi El Clasico.

“Ada laga Liga Champions yang harus dimainkan lebih dulu dan itulah pertandingan yang kami pikirkan (sekarang). Saya tidak akan membuang waktu hingga Rabu (21 Oktober) malam untuk memikirkan lawan kami berikutnya di akhir pekan,” kata Mourinho, disitat dari laman resmi klub, Senin (19/10/2026).

“Saya membuat beberapa perubahan sembari mempertahankan pendekatan logis. Banyak pemain yang layak untuk bermain. Ini adalah pertandingan yang bagus, hebat, untuk Real Madrid,” sahut pria berkebangsaan Portugal itu.

 

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