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Pesan Menohok Vinicius Junior untuk Para Pengkritik di Tengah Terpuruknya Performa Bersama Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |18:48 WIB
Pesan Menohok Vinicius Junior untuk Para Pengkritik di Tengah Terpuruknya Performa Bersama Real Madrid
Pemain Real Madrid, Vinicius Junior. (Foto: Instagram/realmadrid)
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MADRID – Bintang Real Madrid, Vinicius Junior, mengirimkan pesan optimistis sekaligus tegas kepada para pengkritik di tengah periode sulit yang sedang dialaminya awal musim 2026-2027. Pemain asal Brasil tersebut berjanji akan segera kembali ke bentuk permainan terbaiknya dan meminta dukungan penuh dari para suporter El Real.

Pernyataan tersebut disampaikan Vinicius usai laga sengit Liga Champions 2026-2027 yang dimenangkan Real Madrid dengan skor 4-3 atas AS Roma. Winger berusia 26 tahun itu menegaskan tidak merasa cemas, melainkan hanya kesal pada dirinya sendiri karena belum mampu memberikan performa maksimal di lapangan.

"Saya tidak khawatir, tetapi saya marah pada diri sendiri karena belum mampu menampilkan versi terbaik," ungkap Vinicius seperti dikutip dari pakar transfer Fabrizio Romano, Jumat (16/10/2026).

1. Performa Meredup

Vinicius menambahkan bahwa siulan kritik dari tribune penonton memang tidak membantu, tetapi ia tetap memahami kekecewaan para penggemar yang telah membeli tiket.

Pemain bernomor punggung 7 itu kemudian mengingatkan publik akan perjalanan kariernya di Santiago Bernabeu yang penuh lika-liku sejak usia muda. Ia menegaskan telah berulang kali membuktikan kemampuannya meski sempat dipandang sebelah mata di awal kedatangannya.

Vinicius Junior. ig.realmadrid
Vinicius Junior. ig.realmadrid

"Ketika saya tiba di usia 18 tahun, orang-orang menertawakan saya dan bilang saya tidak bisa mencetak gol. Sekarang saya sudah mencetak lebih dari 100 gol untuk Real Madrid. Jangan lupa hal itu! Saya sudah memenangkan banyak gelar di sini. Catat kata-kata saya, saya pasti akan kembali," tambahnya.

Awal musim 2026-2027 memang berjalan kurang mulus bagi sang bintang. Dari 10 penampilan di semua kompetisi bersama Real Madrid sejauh musim ini berjalan, Vinicius baru menyumbangkan satu gol.

 

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