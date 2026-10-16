Jose Mourinho Murka Gara-Gara Vinicius Junior Tak Bisa Main di Laga Barcelona vs Real Madrid

MADRID – Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, meluapkan kemarahannya secara terbuka kepada Komite Wasit dan Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF). Hal ini dipicu oleh keputusan mendadak terkait sanksi larangan bertanding sebanyak empat laga bagi penyerang bintangnya, Vinicius Junior.

Kekesalan Mourinho kian memuncak lantaran pengumuman hukuman berat tersebut dirilis hanya beberapa menit menjelang laga krusial Real Madrid vs AS Roma di panggung Liga Champions 2026-2027. Sang juru taktik menilai momentum pengumuman tersebut sangat janggal dan merugikan kesiapan tim.

1. Sindiran Menohok Mourinho

Mourinho mempertanyakan keputusan RFEF yang terkesan menyudutkan klubnya sendiri di kancah Eropa. Ia merasa pengumuman tersebut sengaja dikeluarkan di waktu yang tidak tepat untuk mengganggu fokus para pemain.

"Coba Anda tanyakan kepada Komite Wasit Spanyol mengapa mereka mengumumkan kabar skorsing Vini hanya beberapa menit sebelum dia berlaga di pertandingan penting Champions League," ujar Mourinho menjelang duel kontra Roma, dikutip Jumat (16/10/2026).

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"Real Madrid adalah klub Spanyol, lantas mengapa mereka justru mengumumkannya saat ini?" tambah pelatih berjuluk The Special One tersebut.

Sanksi bagi Vinicius bermula dari insiden kartu merah langsung saat Real Madrid bersua Villarreal. Dalam laga itu, gol Vinicius yang semula membawa El Real unggul 2-0 dianulir VAR lantaran ia dinilai melakukan pelanggaran dengan menjambak rambut Nathan Saliba serta melakukan protes berlebihan kepada perangkat pertandingan.