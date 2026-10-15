Real Madrid Menang Dramatis atas AS Roma, Vinicius Junior Malah Marah-Marah ke Jose Mourinho!

ROMA - Pertandingan sengit tersaji di Stadion Olimpico saat Real Madrid berhasil menundukkan AS Roma dengan skor tipis 4-3 pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026-2027, pada Kamis (15/10/2026) dini hari WIB. Di balik kemenangan heroik El Real, sorotan tajam justru tertuju pada drama kekesalan Vinicius Junior saat digantikan oleh sang pelatih, Jose Mourinho.

Vinicius mencatatkan penampilan yang buruk saat Madrid menang atas Roma. Selain gagal memberikan kontribusi maksimal di lini serang, pemain berusia 26 tahun itu melakukan blunder fatal di area tengah pada menit ke-51 lewat umpan tumit yang tidak akurat, memicu serangan balik cepat Roma yang dituntaskan Donyell Malen menjadi gol.

Tak lama setelah tuan rumah memperlebar keunggulan menjadi 3-1, Mourinho bergerak cepat dengan menarik keluar Vinicius pada menit ke-59 dan memasukkan Endrick. Keputusan tersebut disambut reaksi dingin oleh Vinicius, yang terlihat membentangkan kedua tangannya serta menunjukkan gesture tidak puas sewaktu berjalan menuju bangku cadangan.

1. Keputusan Mourinho

Keputusan Mourinho terbukti sangat jitu karena Endrick langsung menjadi pembeda di lapangan. Penyerang muda asal Brasil itu turut membidani gol Carlos Espi pada menit ke-82 yang memperkecil kedudukan menjadi 2-3, sebelum akhirnya mencetak gol lewat sundulan tiga menit berselang untuk menyamakan skor.

Vinicius Junior ngamuk ke Jose Mourinho di laga AS Roma vs Real Madrid

Drama comeback fantastis Real Madrid ditutup secara sempurna oleh Antonio Rudiger. Bek asal Jerman tersebut mencetak gol kemenangan pada menit ke-90, sekaligus memastikan raihan tiga poin berharga bagi sang raksasa Spanyol.

Performa impresif Endrick kian meruncingkan perbandingan dengan Vinicius. Pemain muda tersebut mampu memaksimalkan menit bermain yang terbatas untuk membuktikan kualitasnya, sementara Vinicius kembali gagal menunjukkan dampak positif bagi tim.

2. Tekanan Berlapis untuk Vinicius Jr

Mourinho sendiri tidak menutup-nutupi kekecewaannya terhadap kerapuhan barisan pertahanan Real Madrid meski timnya meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal itu mengritik keras proses terjadinya gol ketiga tim lawan pascapertandingan.