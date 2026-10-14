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Prediksi AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions 2026-2027: Los Blancos Bakal Pesta Gol?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |14:55 WIB
Prediksi AS Roma vs Real Madrid di Liga Champions 2026-2027: <i>Los Blancos</i> Bakal Pesta Gol?
Real Madrid di sesi latihan. (Foto: Instagram/realmadrid)
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ROMA – Laga sengit bakal tersaji pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026-2027 ketika AS Roma menjamu sang raja Eropa, Real Madrid, di Stadion Olimpico pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 02.00 dini hari WIB. Pertandingan ini sarat akan emosi seiring reuni pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, dengan klub yang pernah dibelanya pada periode 2021 hingga 2024 tersebut.

Laga ini juga menjadi panggung pembuktian bagi kedua tim yang sama-sama bertekad mengamankan poin penuh. AS Roma kembali berlaga di panggung tertinggi Eropa setelah absen selama tujuh musim usai mengakhiri kompetisi Serie A musim lalu di peringkat ketiga di bawah asuhan Gian Piero Gasperini.

Pada laga pembuka bulan lalu, Giallorossi bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Fenerbahce. Di sisi lain, Real Madrid mengawali kampanye mereka di Liga Champions dengan kemenangan 2-1 atas wakil Italia lainnya, Inter Milan, di Santiago Bernabeu berkat gol Kylian Mbappe dan Federico Valverde.

1. Kondisi Skuad

Di kubu tuan rumah, Gian Piero Gasperini terpaksa kehilangan kiper utama Mile Svilar yang mengalami cedera patah tulang jari kaki, sehingga posisi penjaga gawang akan diisi oleh Pier Luigi Gollini. Penyerang utama Donyell Malen dipastikan siap tampil di lini depan bersama Paulo Dybala meski sang pemain tengah menghadapi sanksi larangan bertanding di level domestik.

Fenerbahce vs AS Roma di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Fenerbahce SK)
Fenerbahce vs AS Roma di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Fenerbahce SK)

Sementara itu, Real Madrid bertandang ke Italia tanpa diperkuat Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo, dan Raul Asencio. Namun, Mourinho mendapatkan amunisi tambahan seiring kembalinya Eduardo Camavinga, Arda Guler, serta Bernardo Silva usai menyelesaikan hukuman larangan bertanding di ajang UEFA.

Laga ini juga menjadi momen bersejarah bagi Kylian Mbappe. Di usianya yang menginjak 27 tahun, Mbappe berpeluang menjadi pemain termuda yang mencatatkan 100 penampilan di Liga Champions, melewati rekor lama milik Lionel Messi.

 

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