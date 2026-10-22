Bukan Tidak Tega, Ini Alasan Cesc Fabregas Minta Como 1907 Turunkan Tempo saat Unggul 4-0 atas Manchester United

Cesc Fabregas punya alasan tersendiri kenapa meminta Como 1907 menurunkan tempo saat unggul 4-0 atas Manchester United (Foto: Instagram/@comofootball)

COMO – Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, mengaku meminta anak asuhnya menurunkan tempo permainan saat sudah unggul telak 4-0 atas Manchester United di Liga Champions 2026-2027. Belakangan, ia menyesali keputusan tersebut.

Duel Como 1907 vs Manchester United itu merupakan matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB, itu berakhir 4-1!

Nico Paz beraksi di laga Como 1907 vs Manchester United (Foto: UEFA)

Empat gol Como disumbangkan Nico Paz (2’, 57’), Anastasios Douvikas (49’), dan Jacobo Ramon (76’). Sementara, Man United hanya bisa membalas lewat gol Joshua Zirkzee (90+1’).

1. Kontrol Laga

Saat unggul 4-0, Fabregas mengaku meminta timnya untuk memperlambat tempo permainan. Bukan karena tidak tega, melainkan ada kepentingan menjaga stamina demi pertandingan di akhir pekan.

“Saya menyesal di 10 menit terakhir karena saya yang meminta tim untuk memperlambat tempo karena ada pertandingan lain dan kami bisa sedikit mengontrol laga,” papar Fabregas, dikutip dari Goal, Kamis (22/10/2026).

Keputusan menurunkan tempo itu membuat Man United lebih leluasa mengembangkan permainan. Alhasil, mereka bisa mencuri satu gol lewat kaki Zirkzee di waktu tambahan.