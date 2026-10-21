Bayern Munich vs Arsenal: Mikel Arteta Pede Rebut 3 Poin di Kandang Lawan!

Mikel Arteta sangat percaya diri bisa merebut tiga poin di kandang Bayern Munich (Foto: Arsenal)

MUNICH – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tidak menutupi rasa percaya dirinya jelang menghadapi Bayern Munich di Liga Champions 2026-2027. Ia bahkan berani menargetkan tiga poin di kandang lawan!

Duel Bayern Munich vs Arsenal itu merupakan matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Laga akan digelar di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman, Kamis 22 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Percaya Diri

Jelang laga, Arsenal dalam kepercayaan diri tinggi. Mereka sukses meraup sembilan kemenangan dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi termasuk dua di Liga Champions 2026-2027.

Sedangkan, Bayern baru mencatatkan enam kemenangan dari sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi. Bahkan, pekan lalu Die Roten ditahan tim debutan Viking FK 3-3 di matchday 2.

Karena itu, Arteta tidak gentar kendati harus tampil di Allianz Arena. Ia berani menargetkan untuk mengantongi tiga poin dari lawatan ke Jerman!

“Saya sangat menantikan pertandingan ini. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan antusiasme setinggi mungkin dan berusaha sekuat mungkin memenangi laga besok,” tutur Arteta, dinukil dari laman resmi klub, Rabu (21/10/2026).