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Prediksi Como 1907 vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027: Waktunya Keluar dari Krisis?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |12:06 WIB
Prediksi Como 1907 vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027: Waktunya Keluar dari Krisis?
Simak prediksi Como 1907 vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@manutd)
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COMO – Prediksi Como 1907 vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027 akan dibahas Okezone. Akankah ini waktunya keluar dari krisis?

Duel Como 1907 vs Manchester United itu merupakan matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Laga dijadwalkan digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Rabu (21/10/2026) pukul 23.45 WIB.

1. Krisis?

Como 1907 vs Parma di Liga Italia 2026-2027 berakhir 2-1 (Foto: Instagram/@comofootball)
Como 1907 vs Parma di Liga Italia 2026-2027 berakhir 2-1 (Foto: Instagram/@comofootball)

Jelang laga ini, Man United disebut dilanda krisis karena belum menang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Bahkan, mereka bermain imbang dalam dua laga beruntun di Liga Inggris!

Como 1907 juga tidak jauh berbeda. Mereka hanya menang dua kali dari lima laga terkini di semua kompetisi. Walau begitu, I Lariani masih bertengger di papan atas klasemen Liga Italia.

Walau kondisinya lebih baik, Fabregas tidak yakin Man United layak disebut dalam krisis. Ia menyinggung duel melawan klub raksasa Inggris itu adalah malam bersejarah buat klub dan kota.

“Ini adalah hari bersejarah lainnya buat klub, fans, dan kota. Kami harus bermain dengan penuh fokus dan ambisi, Saya tidak percaya dengan krisis di sepakbola,” kata Fabregas, mengutip dari Football Italia, Rabu (21/10/2026).

“Krisis ditemukan oleh kalian. Tapi, kami profesional. Kami ingin berkompetisi sejak kami lahir. Anda harus selalu memberikan yang terbaik,” tandas pria asal Spanyol tersebut.

 

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