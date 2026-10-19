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Profil Luka Menalo, Pemain Asal Bosnia & Herzegovina Andalan Persib Bandung

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |15:48 WIB
Profil Luka Menalo, Pemain Asal Bosnia & Herzegovina Andalan Persib Bandung
Simak profil Luka Menalo yang jadi andalan Persib Bandung di musim ini (Foto: Instagram/@persib)
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PROFIL Luka Menalo menarik untuk diulas. Sebab, pemain asal Bosnia & Herzegovina ini jadi andalan Persib Bandung di musim 2026-2027.

Persib kembali memperkuat sektor lini depannya dengan mendatangkan Luka Menalo, pemain dikenal piawai di berbagai posisi lini serang. Kehadiran penyerang yang berposisi utama sebagai sayap kiri ini dinilai berpotensi menambah opsi taktik Maung Bandung dalam menghadapi 2026-2027.

Sebelum berlabuh ke Indonesia, Menalo menimba pengalaman panjang di kasta tertinggi Liga Kroasia bersama raksasa Dinamo Zagreb. Seperti apa profilnya?

1. Profil dan Karier Profesional Luka Menalo

Luka Menalo. (Foto: Instagram/persib)

Mengutip Transfermarkt, Luka Menalo lahir di Split, Kroasia, pada 22 Juli 1996. Pemain ini memiliki dua kewarganegaraan, yakni Bosnia-Herzegovina dan Kroasia.

Meski begitu, di level internasional, Menalo memilih membela tim nasional Bosnia-Herzegovina. Dengan tinggi badan 181 cm, ia tak hanya lincah menyisir sisi lapangan, tetapi juga mampu dimainkan sebagai sayap kanan maupun gelandang serang.

Luka Menalo memulai karir profesionalnya bersama HNK Čapljina pada 2013-2014 dengan 12 penampilan dan 2 gol. Bakatnya kemudian menarik NK Široki Brijeg, tempatnya tampil dalam 91 laga dan mencetak 36 gol serta 10 assist selama empat musim.

Pada 2018-2019, Menalo hijrah ke raksasa Kroasia, Dinamo Zagreb dan sempat diturunkan di tim cadangan sebelum dipercaya memperkuat tim senior dalam 12 laga. Setelah itu, ia beberapa kali dipinjamkan, antara lain ke NK Olimpija Ljubljana (38 laga, 12 gol, 8 assist) dan HNK Rijeka (15 gol dan 7 assist, termasuk di Europa League).

Sekembalinya ke Dinamo Zagreb pada 2021-2022, Menalo mencatat 77 pertandingan dengan 8 gol dan 8 assist dalam tiga musim. Ia kemudian sempat membela NK Celje di Slovenia, kembali singkat ke Dinamo, lalu memperkuat HNK Rijeka dan FK Sarajevo secara bergantian hingga musim 2025-2026.

 

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