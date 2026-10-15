Persib Bandung Gendong Ranking Liga Indonesia, Sumbang 43,6 Persen Koefisien Liga Indonesia sejak 2018!

PERSIB Bandung menggendong ranking Liga Indonesia. Tercatat dalam delapan musim terakhir, Liga Indonesia meraup 27.759 poin atas prestasi klub-klub Tanah Air di kompetisi antarklub Asia. Dari 27.759 poin yang diraih, tercatat 12.100 poin di antaranya atau 43,6 persen disumbangkan Persib Bandung!

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mencatatkan performa luar biasa di AFC Champions League 2, khususnya dalam dua musim terakhir. Saat rontok di fase grup pada 2024-2025, Persib Bandung hanya menyumbangkan sekira 5.330 poin.

Selanjutnya pada 2025-2026, Maung Bandung yang lolos ke 16 besar meraup 14.870 poin. Terakhir atau di musim ini, hanya dari dua pertandingan Persib Bandung mendapatkan 6.200 poin.

Berhubung di tiga musim tersebut Persib Bandung tidak sendirian mewakili Indonesia, perolehan poin di atas dibagi dua. Alhasil, Persib Bandung dalam tiga musim terakhir mendapatkan poin kurang lebih sekira 12.100 angka.

1. Paling Banyak ketimbang Klub Liga Indonesia

Persib Bandung menyumbangkan poin terbanyak bagi Liga Indonesia dalam delapan musim terakhir. (Foto: Footy Rankings)

Dengan kontribusi mencapai 43,6 persen, pencapaian Persib Bandung lebih baik ketimbang klub Liga Indonesia lain yang berkiprah di kompetisi antarklub Asia dalam delapan musim terakhir. Di posisi dua ada PSM Makassar yang meraup 4.260 poin dan jika dipresentasekan menyumbangkan 15,3 persen.

Turun ke posisi tiga ada Madura United yang meraih 3.630 poin dan jika dipresentasekan mencapai 13,1 persen. Lanjut ke posisi empat ada Dewa United yang mengemas 3,150 angka dan mencetak 11,3 persen.