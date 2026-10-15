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Hasil Liga Champions 2026-2027 Semalam: Real Madrid Menang Tipis atas AS Roma, PSG Sikat Man City

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |07:06 WIB
Hasil Liga Champions 2026-2027 Semalam: Real Madrid Menang Tipis atas AS Roma, PSG Sikat Man City
Real Madrid menang 4-3 di markas AS Roma. (Foto: Instagram/realmadrid)
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SEJUMLAH laga menarik tercipta di laga lanjutan Liga Champions 2026-2027 pada Kamis (15/10/2026) dini hari WIB. Tentu yang paling menarik adalah Real Madrid yang susah payah curi poin di kandang AS Roma, serta Paris Saint-Germain (PSG) yang sukses mempermalukan Manchester City di Etihad Stadium.

Ya, sejumlah tim unggulan seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG), dan Liverpool yang harus berjuang keras demi mengamankan kemenangan penting. Dari sembilan laga yang dimainkan pada malam tersebut, sebagian besar di antaranya menghasilkan lebih dari lima gol dalam satu pertandingan.

1. Drama Comeback Dramatis Los Blancos di Kandang Lawan

Pertandingan paling emosional tersaji saat Real Madrid bertandang ke markas AS Roma. Pasukan Los Blancos sempat dibuat kewalahan dan tertinggal sebelum akhirnya bangkit secara dramatis di menit-menit akhir pertandingan.

Tiga gol kilat dalam tempo delapan menit terakhir memastikan kemenangan dramatis bagi tim tamu.

Pemain Real Madrid, Endrick. (Foto: Instagram/endrick)
Pemain Real Madrid, Endrick. (Foto: Instagram/endrick)

Kylian Mbappe sempat mencatatkan namanya di papan skor pada penampilan ke-100 nya di ajang Liga Champions. Meskipun Roma sempat memberikan perlawanan sengit melalui aksi Donyell Malen, mental juara Madrid berbicara banyak.

Gol penentu dari Antonio Rüdiger memanfaatkan situasi bola mati sukses menyegel kemenangan tipis namun krusial bagi raksasa Spanyol tersebut.

 

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