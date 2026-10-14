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Jadwal dan Link Live Streaming Manchester City vs PSG di Liga Champions 2026-2027

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |18:18 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Manchester City vs PSG di Liga Champions 2026-2027
Simak jadwal dan link live streaming Manchester City vs PSG di Liga Champions 2026-2027 (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Manchester City akan menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) dalam pertandingan UEFA Champions League 2026-2027. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 01.55 WIB ini dapat disaksikan streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Dua tim bertabur bintang ini diprediksi bakal menyuguhkan pertarungan sengit sejak menit pertama. Persaingan papan klasemen semakin menarik, termasuk bagi Manchester City dan Paris Saint-Germain (PSG) yang sama-sama mengoleksi 3 poin.

Erling Haaland tak berhenti cetak gol untuk Manchester City

PSG berada di posisi kelima, sementara Man City menempati peringkat sembilan. Meski memiliki jumlah poin yang sama, PSG unggul dalam selisih gol.

Duel ini pun menjadi momentum penting bagi kedua tim untuk memperkuat posisi di klasemen, menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya, sekaligus membuktikan siapa yang lebih dominan dalam persaingan elite sepakbola Eropa.

Siapa yang mampu mengendalikan permainan dan keluar sebagai pemenang?

Pertemuan ini menjadi salah satu duel yang sayang untuk dilewatkan oleh penggemar sepakbola. Pastikan kamu tidak melewatkan aksi seru Man City vs PSG dengan menyaksikannya secara langsung melalui VISION+.

 

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