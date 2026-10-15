Manchester United Dibekap Atletico Madrid 0-2, Michael Carrick Sebal Iblis Merah Buang-Buang Peluang Gol

Michael Carrick sesalkan empat peluang bagus Manchester United yang terbuang saat melawan Atletico Madrid (Foto: UEFA)

MADRID – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, kesal dengan kekalahan 0-2 melawan Atletico Madrid di matchday 2 Liga Champions 2026-2027. Apalagi, Iblis Merah sebetulnya punya cukup banyak peluang.

Duel Atletico Madrid vs Man United itu digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, Spanyol, Rabu 14 Oktober 2026 dini hari WIB. Sayangnya, tim tamu harus pulang dengan tangan hampa.

Atletico Madrid vs Manchester United berakhir 2-0 (Foto: UEFA)

Dua gol Atletico disumbangkan Pablo Barrios (1’) dan Ademola Lookman (79’). Walau kalah, sebetulnya Man United punya cukup banyak peluang dengan empat tembakan tepat sasaran.

1. Empat Peluang Besar

Karena itu, Carrick cukup sebal empat kans tersebut tidak membuahkan gol. Padahal, timnya bermain cukup baik dalam 73 menit sampai kartu merah untuk Leny Yoro datang.

“Tempat yang sulit untuk didatangi dan start kami itu membuat kami dalam situasi yang semakin sulit tetapi saya pikir kami bisa berkembang selama permainan,” kata Carrick, dilansir dari laman resmi Man United, Kamis (15/10/2026).

“Kami punya empat kesempatan besar dan pertandingan ini bisa terlihat berbeda. Sangat kecewa kami tidak bisa mencetak gol,” imbuh pria berpaspor Inggris tersebut.