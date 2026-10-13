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Update Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang atas The Cong-Viettel: Melesat ke Posisi 16!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |16:37 WIB
Update Ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung Menang atas The Cong-Viettel: Melesat ke Posisi 16!
Ranking Liga Indonesia naik ke posisi 16 jika Persib menang atas The Cong-Viettel. (Foto: Persib.co.id)
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UPDATE ranking Liga Indonesia jika Persib Bandung menang atas The Cong-Viettel akan diulas Okezone. Persib Bandung akan menjamu The Cong-Viettel di matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 19.15 WIB.

Kemenangan atas The Cong-Viettel tak hanya memperbesar peluang Persib Bandung lolos ke 16 besar, juga mendongkrak ranking Liga Indonesia. Lantas, berapa peningkatan posisi yang didapat Liga Indonesia jika Maung Bandung meraih kemenangan?

Persib Bandung wajib menang saat menjamu The Cong-Viettel. (Foto: AFC)
Persib Bandung wajib menang saat menjamu The Cong-Viettel. (Foto: AFC)

1. Berpotensi Naik 3 Posisi

Liga Indonesia saat ini menempati peringkat 19 Asia dengan 26.759. Jika menang atas The Cong-Viettel, Persib Bandung akan mendapatkan tambahan 1.000 poin.

Tambahan 1.000 poin itu membuat koefisien Liga Indonesia berubah menjadi 27.759 poin. Ranking Liga Indonesia akan naik tiga posisi lagi dari peringkat 19 ke 16 Asia, menggusur Kamboja (27.141), Bahrain (27.174) dan Oman (27.554 poin).

2. Harap Negara-Negara di Atas Rontok

Namun, ada satu catatan agar ranking Liga Indonesia benar-benar permanen di posisi 16 Asia kelar matchday kedua AFC Champions League 2 2026-2027. Selain berharap Persib Bandung menang, Indonesia wajib berharap wakil Kamboja, Bahrain dan Oman mengalami hasil buruk di matchday kedua.

Bahrain memiliki dua wakil di AFC Champions League 2 2026-2027, yakni Al-Khaldiya dan Al-Muharraq. Di matchday pertama, Al-Khaldiya dan Al-Muharraq sama-sama kalah. Bukan tak mungkin di matchday kedua, tim-tim di atas kembali mengalami kekalahan.

 

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