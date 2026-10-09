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Pulih dari Cedera, Dony Tri Pamungkas Siap Bantu Persija Jakarta Kalahkan PSIM Yogyakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |15:52 WIB
Pulih dari Cedera, Dony Tri Pamungkas Siap Bantu Persija Jakarta Kalahkan PSIM Yogyakarta
Pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/persija)
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YOGYAKARTA Persija Jakarta bertekad untuk mempertahankan catatan belum terkalahkan saat melakoni laga tandang pada pekan keempat Super League musim 2026-2027. Skuad berjuluk Macan Kemayoran tersebut dijadwalkan menghadapi tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada hari Sabtu 10 Oktober 2026.

1. Kesiapan Fisik Skuad Macan Kemayoran

Menyongsong laga penting ini, kubu ibu kota membawa modal yang sangat positif berkat torehan tiga kemenangan beruntun di awal musim. Seluruh pemain dilaporkan berada dalam kondisi bugar dan siap tampil habis-habisan selama 90 menit penuh di lapangan.

"Persiapan kami berjalan dengan sangat baik dan seluruh pemain berada dalam kondisi siap untuk menghadapi pertandingan besok," kata Dony Tri Pamungkas dalam konferensi pers, Jumat (9/10/2026).

2. Waspadai Kebangkitan Laskar Mataram

Dony Tri Pamungkas (Foto: Persija Jakarta)
Dony Tri Pamungkas (Foto: Persija Jakarta)

Meskipun lawannya saat ini masih tertahan di peringkat ke-14 dengan koleksi satu poin, Persija sama sekali tidak ingin meremehkan kekuatan lawan. Terlebih lagi, kubu Laskar Mataram dipastikan akan tampil ngotot demi memburu kemenangan perdana mereka musim ini.

 

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