Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Perpanjang Kontrak di Arsenal, Berpeluang Masuk Daftar Elite Pelatih Liga Inggris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |00:17 WIB
Mikel Arteta Perpanjang Kontrak di Arsenal, Berpeluang Masuk Daftar Elite Pelatih Liga Inggris
Mikel Arteta Perpanjang Kontrak Arsenal, Berpeluang Masuk Daftar Elite Pelatih Liga Inggris (Dok Arsenal)
A
A
A

JAKARTA - Mikel Arteta resmi memperpanjang kontrak dengan Arsenal hingga Juni 2030. Dengan kontrak baru bersama Arsenal, Mikel Arteta berpeluang masuk dalam daftar pelatih yang sukses memenangi Liga Inggris lebih dari sekali. 

1. Mikel Arteta Perpanjang Kontrak

Pelatih asal Spanyol itu menukangi Arsenal sejak 2019. Kontrak Mikel Arteta di Arsenal sedianya berakhir musim ini, setelah sempat diperpanjang pada medio September 2024. 

Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris pertama dalam 22 musim terakhir. Ia juga berhasil membawa Arsenal ke final Liga Champions musim lalu. 

Selain itu, Mikel Arteta memenangi satu gelar Piala FA dan tiga trofi Community Shield.

Mikel Arteta Resmi Perpanjang Kontrak di Arsenal hingga 2030 (Arsenal)
Mikel Arteta Resmi Perpanjang Kontrak di Arsenal hingga 2030 (Arsenal)

Dengan kontrak barunya bersama Arsenal itu, Mikel Arteta berpeluang masuk dalam daftar pelatih yang berhasil memenangi Liga Inggris lebih dari sekali. 

2. Lebih dari Sekali Juara Liga Inggris

Diketahui, sepanjang era Premier League, hanya ada 4 pelatih yang pernah menjuarai Liga Inggris lebih dari sekali. Mereka adalah Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola, hingga Jose Mourinho. 

Sir Alex Ferguson menjadi pelatih tersukses pada era Premier League. Ia berhasil 13 kali menjuarai Liga Inggris. Seluruh gelar juara itu diraih saat melatih Manchester United. 

Pep Guardiola ada di urutan berikutnya. Ia berhasil meraih 6 gelar Liga Inggris. Gelar tersebut diraih Pep Guardiola saat melatih Manchester City. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/45/3246624/mikel_arteta-WDBk_large.jpg
Mikel Arteta Resmi Perpanjang Kontrak di Arsenal hingga 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/51/3246431/manchester_city-F5pq_large.jpg
UEFA Pantau Ketat Kasus Pelanggaran Keuangan Manchester City, Bakal Siapkan Sanksi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/45/3245810/manchester_city_vs_sunderland-gCjp_large.jpg
Manchester City Ajukan Banding atas Tuduhan Pelanggaran Peraturan Keuangan, Tegaskan Tidak Bersalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/45/3245354/pep_guardiola-0gyU_large.jpeg
Pep Guardiola Tulis Pesan Menyentuh Usai Manchester City Dinyatakan Bersalah Langgar Peraturan Keuangan
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/08/11/1758293/ronaldo-beri-penghormatan-untuk-lionel-messi-usai-pensiun-dari-timnas-argentina-mxc.webp
Ronaldo Beri Penghormatan untuk Lionel Messi Usai Pensiun dari Timnas Argentina
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/21/pep_guardiola_ditawari_melatih_timnas_italia.jpg
Man City Dihantam Vonis 114 Pelanggaran, Pep Guardiola Bakal Kembali ke Etihad
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement