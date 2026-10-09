Mikel Arteta Perpanjang Kontrak di Arsenal, Berpeluang Masuk Daftar Elite Pelatih Liga Inggris

JAKARTA - Mikel Arteta resmi memperpanjang kontrak dengan Arsenal hingga Juni 2030. Dengan kontrak baru bersama Arsenal, Mikel Arteta berpeluang masuk dalam daftar pelatih yang sukses memenangi Liga Inggris lebih dari sekali.

1. Mikel Arteta Perpanjang Kontrak

Pelatih asal Spanyol itu menukangi Arsenal sejak 2019. Kontrak Mikel Arteta di Arsenal sedianya berakhir musim ini, setelah sempat diperpanjang pada medio September 2024.

Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris pertama dalam 22 musim terakhir. Ia juga berhasil membawa Arsenal ke final Liga Champions musim lalu.

Selain itu, Mikel Arteta memenangi satu gelar Piala FA dan tiga trofi Community Shield.

Mikel Arteta Resmi Perpanjang Kontrak di Arsenal hingga 2030 (Arsenal)

Dengan kontrak barunya bersama Arsenal itu, Mikel Arteta berpeluang masuk dalam daftar pelatih yang berhasil memenangi Liga Inggris lebih dari sekali.

2. Lebih dari Sekali Juara Liga Inggris

Diketahui, sepanjang era Premier League, hanya ada 4 pelatih yang pernah menjuarai Liga Inggris lebih dari sekali. Mereka adalah Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola, hingga Jose Mourinho.

Sir Alex Ferguson menjadi pelatih tersukses pada era Premier League. Ia berhasil 13 kali menjuarai Liga Inggris. Seluruh gelar juara itu diraih saat melatih Manchester United.

Pep Guardiola ada di urutan berikutnya. Ia berhasil meraih 6 gelar Liga Inggris. Gelar tersebut diraih Pep Guardiola saat melatih Manchester City.