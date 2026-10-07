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Berjuang Bangkit, Java United Daratkan Vander Silva untuk Arungi Musim 2026-2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |19:05 WIB
Berjuang Bangkit, Java United Daratkan Vander Silva untuk Arungi Musim 2026-2027!
Vander Silva resmi gabung Java United. (Foto: Media Java United)
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JAVA United resmi mengumumkan kedatangan gelandang bertahan asal Brasil, Vander Silva, untuk memperkuat lini tengah skuad berjulukan Laskar Kepodang Emas tersebut. Kesepakatan antara Java United dan Vander Silva dicapai sebelum penutupan jendela transfer awal musim Super League 2026-2027 pada akhir September 2026.

Datang dari Brasil, Vander Silva kini telah bergabung bersama skuad asuhan Fabio Lefundes di Semarang, Jawa Tengah. Ia pun bahagia mendapatkan kepercayaan dari Java United.

Vander Silva bangga gabung Java United. (Foto: Media Java United)
Vander Silva bangga gabung Java United. (Foto: Media Java United)

"Saya datang dengan perasaan bahagia dan harapan yang sangat tinggi. Senang bisa mendapatkan kepercayaan untuk berjuang dalam proyek ini," kata Vander setelah menandatangani kontrak bersama Java United.

1. Indonesia Negara Pertama yang Dijajal di Luar Brasil

Bagi Vander Silva, Indonesia adalah negara pertama selain Brasil yang ia pilih sebagai tempat berkarier. Pesepakbola berusia 28 tahun ini sebelumnya menghabiskan delapan tahun karier sepakbola profesional bersama sejumlah klub Serie D hingga Serie B Brasil. Dalam perjalanan kariernya, Vander Silva juga pernah membela Timnas Brasil U-20 pada 2016.

"Saya berharap bisa menjalani musim yang hebat bersama Java United. Saya melihat kualitas tim di bawah kepemimpinan coach Fabio Lefundes," ujar Vander Silva yang sudah menjalani beberapa sesi latihan bersama Java United.

Vander Silva berpeluang menjalani laga pertama di Indonesia ketika Java United menjamu Borneo FC dalam lanjutan pekan ke-4 Super League 2026-2027. Ia ingin membantu tim meraih kemenangan jika diberikan kesempatan tampil dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Minggu 11 Oktober 2026.

"Kami perlu menampilkan permainan terbaik di laga kandang. Jika Tuhan menghendaki, Java United akan meraih kemenangan pertama musim ini," tutur Vander Silva.

 

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