Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Raih 3 Kemenangan Beruntun, Ivan Mamut Bertekad Lanjutkan Tren Positif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |00:17 WIB
Persija Raih 3 Kemenangan Beruntun, Ivan Mamut Bertekad Lanjutkan Tren Positif
Persija Raih 3 Kemenangan Beruntun, Ivan Mamut Bertekad Lanjutkan Tren Positif (dok ileague)
A
A
A

JAKARTA - Penyerang Persija Jakarta, Ivan Mamut, bertekad untuk melanjutkan tren positif pada Super League 2026-2027. Hal ini lantaran klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut sukses menyapu bersih 3 kemenangan pada laga awal. 

1. Start Sempurna

Tim asuhan Shin Tae-yong itu meraih kemenangan atas Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1) dan Java United (1-0). Kemenangan itu pun sangat penting untuk Persija yang memasang target juara dalam musim ini.

Pemain Persija Jakarta Ivan Mamut mengaku sangat senang dengan performa timnya dalam tiga laga awal kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Namun, menurutnya Persija tidak boleh berpuas diri karena perjalanan kompetisi masih panjang.

"Sebagai sebuah tim, kami berada di jalur yang tepat. Kami memenangkan ketiga pertandingan melawan tim-tim yang sangat tangguh. Kini, kami harus bersiap menghadapi setiap pertandingan berikutnya yang kami anggap sebagai pertandingan terakhir sehingga harus menang," kata Ivan dilansir dari laman i.League 2026-2027, Jumat (2/10/2026).

Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

"Kami wajib mempertahankan pendekatan ini hingga akhir kompetisi,” ucapnya.

Striker asal Kroasia itu mencetak gol kemenangan Persija saat menghadapi Persib Bandung. Itu adalah pertandingan debutnya bersama Persija. Ivan Mamut pun bertekad terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim kebanggaan warga Jakarta tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ivan Mamut Persija Jakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/49/3245159/persija_jakarta-U5te_large.jpeg
Penyebab Kick Off Pertandingan PSIM vs Persija Dimajukan Jadi Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/49/3245212/jadwal_kickoff_psim_yogyakarta_vs_persija_jakarta_dimajukan_jadi_sore_hari-gU2F_large.jpg
Kickoff PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Dimajukan Jadi Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/49/3245129/kyohei_yoshino_yakin_persija_jakarta_bisa_lebih_menggila_di_super_league_2026_2027-uyOo_large.jpg
Kyohei Yoshino Percaya Diri Persija Jakarta Bisa Lebih Menggila di Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/49/3245098/netizen_sebut_persija_jakarta_pinjam_uang_dari_persib_bandung_jakarta-pHZW_large.jpg
Persija Jakarta Somasi Netizen yang Tuduh Macan Kemayoran Gunakan Uang Persib Bandung untuk Belanja Pemain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/49/3244683/persib_bandung_hadapi_garudayaksa_fc_pada_minggu_25_oktober_2026_pukul_1900_wib_persibcoid-Fib9_large.jpg
Penyebab Jadwal Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Pekan Ketujuh Super League 2026-2027 Alami Perubahan
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/01/timnas_indonesia_rizky_ridho.jpg
Jadwal Final FIFA ASEAN Cup 2026: Timnas Indonesia Vs Thailand di SUGBK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement