Persija Raih 3 Kemenangan Beruntun, Ivan Mamut Bertekad Lanjutkan Tren Positif

JAKARTA - Penyerang Persija Jakarta, Ivan Mamut, bertekad untuk melanjutkan tren positif pada Super League 2026-2027. Hal ini lantaran klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut sukses menyapu bersih 3 kemenangan pada laga awal.

1. Start Sempurna

Tim asuhan Shin Tae-yong itu meraih kemenangan atas Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1) dan Java United (1-0). Kemenangan itu pun sangat penting untuk Persija yang memasang target juara dalam musim ini.

Pemain Persija Jakarta Ivan Mamut mengaku sangat senang dengan performa timnya dalam tiga laga awal kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Namun, menurutnya Persija tidak boleh berpuas diri karena perjalanan kompetisi masih panjang.

"Sebagai sebuah tim, kami berada di jalur yang tepat. Kami memenangkan ketiga pertandingan melawan tim-tim yang sangat tangguh. Kini, kami harus bersiap menghadapi setiap pertandingan berikutnya yang kami anggap sebagai pertandingan terakhir sehingga harus menang," kata Ivan dilansir dari laman i.League 2026-2027, Jumat (2/10/2026).

Persija Jakarta vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

"Kami wajib mempertahankan pendekatan ini hingga akhir kompetisi,” ucapnya.

Striker asal Kroasia itu mencetak gol kemenangan Persija saat menghadapi Persib Bandung. Itu adalah pertandingan debutnya bersama Persija. Ivan Mamut pun bertekad terus memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim kebanggaan warga Jakarta tersebut.