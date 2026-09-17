Hasil 32 Besar Piala Liga Inggris 2026-2027: Manchester United Disingkirkan Brighton & Hove Albion!

Manchester United kalah 2-3 dari Brighton di 32 besar Piala Liga Inggris 2026-2027. (Foto: Laman resmi Manchester United)

SEBANYAK empat pertandingan lanjutan babak 32 besar Piala Liga Inggris 2026-2027 digelar pada Kamis (17/9/2026) dini hari WIB. Dari tiga pertandingan yang digelar, satu di antaranya melibatkan tim raksasa Liga Inggris, Manchester United.

1. Hasil Manchester United vs Brighton & Hove Albion

Setelah kalah 0-1 dari Manchester City di pekan keempat Liga Inggris 2026-2027, Manchester United berupaya bangkit saat bersua Brighton & Hove Albion di 32 besar Piala Liga Inggris 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Old Trafford dini hari tadi.

Pelatih Manchester United Michael Carrick menurunkan sejumlah pemain utama di laga ini. Beberapa di antaranya Youri Tielemans, Marcus Rashford dan Benjamin Sesko.

Laga sepertinya berjalan mudah bagi Setan Merah. Sebab, laga baru berjalan 10 menit, Manchester Merah sudah unggul dua gol via Shea Lacey pada menit delapan dan Mason Mount (10’).

Lenny Yoro gagal selamatkan Manchester United dari kekalahan. (Foto: Laman resmi Manchester United)

Keunggulan ini membuat Manchester United berada di atas angin. Bahkan mereka menjaga keunggulan 2-0 ini hingga babak pertama berakhir.

Namun, di awal babak kedua The Seagulls -julukan Brighton- bangkit. Di menit 46, Brighton mempertipis kedudukan menjadi 1-2 setelah Charalampos Kostoulas membobol gawang Manchester United, memanfaatkan assist Jaouen Hadjam.

Kemudian di menit 65, giliran Pascal Gross yang mencetak gol ke gawang Manchester United sehingga skor sama kuat 2-2. Sampa akhirnya di menit 73, Brighton mencetak gol kemenangan.