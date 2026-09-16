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Hasil 32 Besar Piala Liga Inggris 2026-2027: Liverpool Bungkam Tottenham Hotspur 3-1, Arsenal Hajar Ipswich Town 4-2!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |05:57 WIB
Hasil 32 Besar Piala Liga Inggris 2026-2027: Liverpool Bungkam Tottenham Hotspur 3-1, Arsenal Hajar Ipswich Town 4-2!
Liverpool menang 3-1 atas Tottenham Hotspur di 32 besar Piala Liga Inggris 2026-2027. (Foto: Laman resmi Liverpool)
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SEBANYAK lima pertandingan babak 32 besar Piala Liga Inggris 2026-2027 digelar pada Rabu (16/9/2026) dini hari WIB. Dari lima pertandingan itu, dua di antaranya melibatkan tim-tim besar seperti Liverpool dan Arsenal.

1. Hasil Liverpool vs Tottenham Hotspur

Setelah sempat kesulitan mencetak kemenangan di Liga Inggris 2026-2027, Liverpool mencoba bangkit di  Piala Liga Inggris 2026-2027. Menjamu The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- di Stadion Anfield, Liverpool menang 3-1!

Cody Gakpo cetak 1 gol dan 1 assist di laga Liverpool vs Tottenham Hotspur. (Foto: Laman resmi Liverpool)
Cody Gakpo cetak 1 gol dan 1 assist di laga Liverpool vs Tottenham Hotspur. (Foto: Laman resmi Liverpool)

Gol-gol Liverpool dalam laga ini dicetak Alexis Mac Allister pada menit 21, Cody Gakpo (54’) dan Dominik Szoboszlai (91’). Sementara itu, gol tunggal Tottenham Hotspur dicetak Conor Gallagher pada menit 69.

Bagi Tottenham Hotspur, gol Conor Gallagher merupakan yang pertama dicetak mereka musim ini. Sebelumnya di empat pekan awal Liga Inggris 2026-2027, Tottenham Hotspur sama sekali gagal mencetak gol.

Berikut daftar susunan pemain Liverpool vs Tottenham Hotspur:

Liverpool (4-2-3-1) Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Ronald Araujo, Milos Kerkez, Trey Nyoni, Alexis Mac Allister, Rio Ngumoha, James McConnell, Cody Gakpo, Lewis Koumas

Cadangan: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Luke Chambers, Bradley Barcola, Alexander Isak, Víctor Muñoz, Wataru Endo, Jérémy Jacquet, Alisson Becker 

Tottenham Hotspur: (4-2-3-1): Martin Dúbravka, Archie Gray, Tosin Adarabioyo, Marcos Senesi, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Conor Gallagher, Mathys Tel, Omar Marmoush

Cadangan: Jan Paul van Hecke, Antonín Kinsky, James Maddison, Micky van de Ven, Sávio, Dominic Solanke, Andy Robertson, Mateus Fernandes, Ben Davies

 

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