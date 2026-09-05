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Como Bantai Genoa 4-1, Langsung Melesat ke Puncak Klasemen Liga Italia 2026-2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |17:35 WIB
Como Bantai Genoa 4-1, Langsung Melesat ke Puncak Klasemen Liga Italia 2026-2027
Como Bantai Genoa 4-1, Langsung Melesat ke Puncak Klasemen Liga Italia 2026-2027 (Instagram/@comofootball)
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JAKARTA - Como 1907 membantai tuan rumah Genoa 4-1 dalam lanjutan Liga Italia 2026-2027. Dengan hasil itu, skuad asuhan Cesc Fabregas itu melesat ke puncak klasemen sementara Liga Italia 2026-2027. 

1. Como Bantai Genoa 4-1

Pertandingan itu digelar di Stadion Luigi Ferraris pada Sabtu (5/9/2026) dini hari WIB. Como berhasil mendominasi jalannya pertandingan, meski bertindak sebagai tim tamu. 

Awalnya, Genoa berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-19. Gol Genoa dicetak oleh Milutin Osmajic. Ia dengan sempurna mengeksekusi umpan manis dari Lorenzo Colombo yang berlari mengejar umpan jauh dari sisi kiri lapangan. 

Tertinggal, Nico Paz dan kawan-kawan langsung mencari gol penyeimbang. Tak butuh waktu lama, anak asuh Cesc Fabregas mencetak gol penyeimbang melalui sepakan keras Martin Baturina dari luar kotak penalti. Skor berubah 1-1 pada menit ke-25. 

Como bantai Genoa 4 -1 (Instagram/@comofootball)
Como bantai Genoa 4 -1 (Instagram/@comofootball)

Usai gol tersebut, tim tamu  balik unggul. Assane Diao berhasil melepaskan tembakan mendatar yang gagal diantisipasi kiper Genoa, Justin Biljow. Skor berubah menjadi 1-2 pada menit ke-30.

Jelang turun minum giliran Nico Paz yang menyarangkan bola ke gawang Genoa. Ia berhasil memanfaatkan umpan jauh dari Yan Couto. Dengan tenang, Nico Paz melepaskan tendangan yang merobek gawang Genoa. Skor berubah menjadi 1-3 pada menit ke-40. 

Dominasi Como terus berlanjut pada babak kedua. Bukannya memperkecil kedudukan, Rossoblu, julukan Genoa, justru menderita gol keempat. 

 

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