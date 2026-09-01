Tinggalkan Como 1907, Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Bakal Gabung Klub Spanyol Rayo Vallecano

COMO – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, dikabarkan berada di ambang kepindahan menuju klub kasta tertinggi Liga Spanyol, Rayo Vallecano. Penjaga gawang berusia 29 tahun ini dilaporkan tinggal merampungkan detail akhir transfernya dari Como 1907 pada hari penutupan bursa transfer musim panas, Selasa (1/9/2026) waktu setempat.

Kabar kepindahan mengejutkan ini pertama kali diungkapkan oleh pakar transfer terkemuka asal Italia, Gianluca Di Marzio. Kehadiran Audero di Spanyol tentu menjadi angin segar bagi kariernya setelah situasi di klub sebelumnya mulai mengalami perubahan signifikan.

1. Tergusur di Como

Masa depan kiper berdarah Indonesia-Italia ini di Como 1907 mulai terancam menyusul langkah klub Serie A tersebut mendatangkan Robert Sanchez dari Chelsea dengan status pinjaman. Kedatangan kiper Premier League itu berpotensi besar membuat posisi Audero tergeser menjadi pilihan ketiga di bawah mistar gawang.

Demi mengamankan menit bermain reguler, hijrah ke klub lain menjadi opsi paling rasional bagi sang penjaga gawang. Terlebih lagi, ia harus menjaga kondisi dan performa puncaknya demi mengamankan posisi di skuad Timnas Indonesia yang bersiap menghadapi agenda terdekat, termasuk FIFA ASEAN Cup 2026.

Emil Audero

Peluang berkarier di tanah Spanyol terbuka lebar melalui ketertarikan Rayo Vallecano, klub LaLiga yang musim lalu sukses finis di peringkat kedelapan. Menariknya, klub asal ibu kota Spanyol tersebut bukanlah nama asing bagi publik sepak bola Indonesia karena pernah dibela oleh pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya, yakni Jordi Amat.