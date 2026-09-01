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Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Mourinho: Copa America dan Piala Dunia Tak Akan Lagi Sama

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |09:53 WIB
Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Mourinho: Copa America dan Piala Dunia Tak Akan Lagi Sama
Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Mourinho: Copa America dan Piala Dunia Tak Akan Lagi Sama (Instagram/@josemourinho)
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JAKARTA - Lionel Messi mengumumkan pensiun dari Timnas Argentina. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, turut berkomentar atas pensiunnya Lionel Messi dari Timnas Argentina. 

1. Komentar Mourinho

Melalui akun Instagram pribadinya, Jose Mourinho memberikan selamat kepada Lionel Messi atas kariernya bersama Timnas Argentina. Menurutnya, turnamen Copa America dan Piala Dunia nantinya tak akan lagi sama tanpa kehadiran seorang Lionel Messi.

"Selamat atas karier internasional yang gemilang dan tak terlupakan. Copa America dan Piala Dunia berikutnya tidak akan lagi sama," katanya dalam akun @josemourinho, mengomentari keputusan Lionel Messi pensiun dari Timnas Argentina, Selasa (1/9/2026). 

Lionel Messi saat bela Timnas Argentina. (Foto: Instagram/afaseleccion)
Lionel Messi saat bela Timnas Argentina. (Foto: Instagram/afaseleccion)

2. Messi Pensiun dari Timnas Argentina

Lionel Messi mengumumkan dirinya pensiun dari Timnas Argentina melalui akun Instagram pribadinya. Keputusan itu diambilnya dengan pertimbangan yang matang. 

“Setelah final dan memikirkannya matang-matang, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa saya memutuskan pensiun dari Tim Nasional (Argentina),” tulis Lionel Messi di akun Instagram @leomessi. 

“Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan dan masih terasa begitu berat di hati, tetapi saya memahami sekarang adalah waktunya. Saya bersumpah, saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir ketika kami berhasil memenangkan semuanya, tetapi juga jauh sebelum itu,” lanjut ayah tiga anak tersebut.

 

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