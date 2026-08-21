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Persija Jakarta Resmi Datangkan Alexander Jeremejeff, Penyerang Timnas Swedia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |13:20 WIB
Persija Jakarta Resmi Datangkan Alexander Jeremejeff, Penyerang Timnas Swedia!
Alexander Jeremejeff resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
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PERSIJA Jakarta resmi mendatangkan Alexander Jeremejeff pada bursa transfer musim panas 2026. Penyerang bertinggi 192 sentimeter ini diharapkan menambah daya gedor Persija Jakarta di musim 2026-2027.

1. Jalan Karier Alexander Jeremejeff

Alexander Jeremejeff menghabiskan seluruh kariernya di Eropa. Sejumlah klub teras Eropa pernah diperkuat pemegang satu caps bersama Timnas Swedia tersebut.

Persija resmi datangkan Alexander Jeremejeff. (Foto: Media Persija Jakarta)
Persija resmi datangkan Alexander Jeremejeff. (Foto: Media Persija Jakarta)

Beberapa klub yang pernah dibela Alexander Jeremejeff adalah Orgryte pada 2012.  Kemudian ia bergabung dengan Qviding FIF (2013). Setelah itu, ia memperkuat Hacken (2014-2016) sebelum melanjutkan perjalanan bersama Malmo (2016-2018). Ia kemudian kembali ke Hacken pada 2019.

Perjalanan kariernya membawa Alexander Jeremejeff meninggalkan Swedia dan mencicipi atmosfer kompetisi Jerman bersama Dynamo Dresden pada 2019 hingga 2021. Pada 2020, ia sempat dipinjamkan ke FC Twente di Belanda. Setelah itu, Alexander Jeremejeff kembali memperkuat Hacken dan menjalani periode keduanya bersama klub tersebut hingga 2023.

Rekam jejak Alexander Jeremejeff di Eropa berlanjut ke Yunani. Ia memperkuat Panathinaikos sejak 2023 sebelum dipinjamkan ke Levadiakos (2023). Setelah itu, ia melanjutkan karier bersama PAOK (2026) hingga akhirnya resmi menjadi bagian dari Persija Jakarta.

Ia juga tercatat pernah turun tampil di Europa League dan menjadi top skor Liga Swedia 2021-2022 dengan koleksi 22 gol. Dari segi trofi, ia memenangkan trofi Liga Swedia pada 2016, 2017, dan 2022, Piala Swedia 2016 dan 2019, serta meraih gelar Liga Yunani pada 2024.

 

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