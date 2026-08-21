Prediksi Espanyol vs Real Madrid di Liga Spanyol 2026-2027: Racikan Jose Mourinho Langsung Gacor?

REAL Madrid akan memulai petualangan mereka di Liga Spanyol 2026-2027 dengan bertandang ke markas Espanyol, di RCDE Stadium pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari WIB. Ini bukan sekadar pertandingan pembuka biasa, melainkan panggung debut bagi Jose Mourinho yang kembali menangani Los Blancos –julukan Madrid– dengan misi berat mengakhiri dominasi Barcelona dalam dua musim terakhir.

Di sisi lain, tuan rumah Espanyol menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Manolo Gonzalez ini telah mencatatkan awal musim yang sensasional setelah melibas Levante 3-0 pada matchday pertama Liga Spanyol 2026-2027.

1. Ujian Berat bagi Tuan Rumah

Espanyol sejatinya tampil cukup solid musim lalu dengan finis di peringkat ke-11. Meski sempat mengalami penurunan performa di paruh kedua, mereka kini tampak lebih segar dengan wajah baru dalam skuad.

Namun, melawan Real Madrid jelas merupakan ujian yang jauh lebih berat ketimbang pertandingan pembuka mereka. Tuan rumah dipastikan tidak akan diperkuat Kike Garcia, Javi Puado, serta Leandro Cabrera yang harus menepi karena cedera dan suspensi.

Absennya beberapa pilar penting ini menjadi kerugian besar bagi Manolo Gonzalez saat harus membendung serangan bertabur bintang dari kubu tim tamu. Secara statistik, Espanyol memang sempat membuat kejutan dengan kemenangan 1-0 atas Madrid di RCDE Stadium pada Februari 2025 lalu.

Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)

Namun, melihat kualitas individu lawan yang meningkat drastis, Periquitos harus bekerja ekstra keras jika ingin mengulangi sejarah tersebut pada pertemuan akhir pekan ini.

2. Ambisi Menebus Musim Tanpa Gelar

Real Madrid sendiri datang ke Catalunya dengan kondisi fisik yang lebih bugar. Jadwal pekan pertama mereka melawan Real Sociedad sempat ditunda karena banyaknya pemain yang terlibat dalam Piala Dunia 2026, sehingga laga ini menjadi panggung perdana bagi skuad asuhan Mourinho.