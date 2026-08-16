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Penyebab Duel Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026 Tak Digelar di Wembley Stadium

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |13:59 WIB
Penyebab Duel Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2026 Tak Digelar di Wembley Stadium
Duel Arsenal vs Manchester City di Premier League musim lalu. (Foto: Instagram/mancity)
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PERTANDINGAN bertajuk super big match yang mempertemukan Arsenal vs Manchester City dalam ajang Community Shield 2026 terpaksa harus pindah tempat. Stadion Wembley yang berada di London, Inggris, yang biasanya menjadi rumah bagi laga prestisius ini dipastikan tidak akan menjadi tuan rumah pada laga yang digelar malam nanti, Minggu (16/8/2026) pukul 21.00 WIB nanti.

Sebagai gantinya, duel akbar tersebut akan dilangsungkan di Principality Stadium, Cardiff, Wales. Keputusan pemindahan venue ini tentu menarik perhatian para suporter mengingat status Wembley sebagai stadion paling ikonik di Inggris.

1. Sejarah Baru di Cardiff

Penyebab utama perpindahan lokasi ini adalah adanya bentrok jadwal dengan rangkaian konser bintang pop dunia, The Weeknd. Pelantun lagu terkenal tersebut dijadwalkan manggung di Wembley Stadium dalam tur After Hours Til Dawn yang bertepatan langsung dengan akhir pekan digelarnya Community Shield 2026.

Pihak FA sebelumnya telah mengumumkan Wembley tidak dapat digunakan pada pertengahan Agustus karena adanya acara konser musik yang sudah terencana sebelumnya. Hal ini membuat Cardiff dipilih sebagai venue pertandingan untuk ketiga kalinya sejak stadion kebanggaan Wales itu terakhir kali menggelar ajang serupa pada tahun 2006 silam.

Stadion Wembley
Stadion Wembley

2. Perbandingan Pendapatan

Di balik kekecewaan para suporter yang gagal mengunjungi Wembley Stadium, angka finansial yang dihasilkan dari konser musik tersebut tergolong sangat fantastis. Dengan kapasitas stadion mencapai 87.000 hingga 90.000 penonton serta harga tiket yang bervariasi, potensi penjualan kotor dari konser The Weeknd jauh melampaui pendapatan tiket pertandingan sepak bola.

Sebagai perbandingan, tiket pertandingan Community Shield dipatok dengan harga yang jauh lebih terjangkau, berkisar antara 30 hingga 55 poundsterling saja atau sekira Rp732 ribu hingga Rp1,3 juta. Keuntungan besar inilah yang membuat penyelenggaraan konser musik, seperti tur Taylor Swift, Oasis, hingga The Weeknd, menjadi sumber pendapatan krusial bagi keuangan Wembley dan pihak FA setiap musim panas.

 

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