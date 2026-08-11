Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Peserta Indonesia Womens League 2026-2027 Diizinkan Rekrut 4 Pemain Asing

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |23:24 WIB
Peserta Indonesia Womens League 2026-2027 Diizinkan Rekrut 4 Pemain Asing
Peserta IWL 2026-2027 diizinkan memenuhi kuota empat pemain asing (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Komisaris Indonesia Women’s League (IWL), Vivin Cahyani Sungkono, mengungkapkan regulasi untuk komposisi tim jelang kompetisi 2026-2027. Ia mengatakan, setiap tim diperbolehkan untuk merekrut empat pemain asing di musim perdana ini.

Kompetisi liga putri Indonesia atau IWL 2026-2027 akan bergulir mulai 17 Oktober. Ajang tersebut akan digelar secara terpusat dengan Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan.

Empat pesepakbola putri keturunan resmi jadi WNI (Foto: Ditjen AHU)

Sebanyak enam klub akan menjadi peserta dalam turnamen sepakbola wanita itu. Mereka adalah Bekasi FC, Persikad Depok, Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, dan Garudayaksa. Laga pembuka akan mempertemukan Persita versus Persija.

1. Kuota 4 Pemain Asing

Vivin menjelaskan, setiap tim nantinya memiliki kuota maksimal untuk merekrut sebanyak empat pemain asing. Selain itu, mereka juga diperbolehkan untuk mendatangkan talenta diaspora.

“Kami memberikan regulasi di setiap klub itu boleh ada empat pemain asing,” kata Vivin dalam konferensi pers IWL 2026-2027 yang dihadiri Okezone di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

“Nah kebetulan kalau yang season pertama ini baru ada dua pemain diaspora yang bergabung. Saya tahu butuh waktu untuk meyakinkan mereka mau join di liga putri kita,” imbuhnya.

Pada musim perdana IWL 2026-2027, Vivin mengungkapkan ada dua pemain diaspora yang akan ikut serta. Mereka adalah Isabelle Nottet dan Estella Loupatty. Keduanya masuk dalam kategori marquee player atau pemain bintang.

"Jadi Estella dan Isabel karena baru ada dua diaspora mereka termasuk marquee player. Nah sisanya kami serahkan kembali ke klub sesuai dengan kemampuannya. Empat pemain asing itulah yang kami sebut sebagai marquee player," ungkap Vivin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/49/3230450//romain_molina-GqQ9_large.jpg
Profil Romain Molina, Jurnalis Prancis yang Janji Bongkar Skandal Sepakbola di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/51/3223108//hpsl_jakarta_2025_2026_melahirkan_harapan_akan_generasi_timnas_putri_indonesia_yang_baru-t35R_large.jpeg
Harapan Baru Timnas Putri Indonesia Lahir Berkat HPSL Jakarta 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/49/3221174//bojan_hodak_memutuskan_mundur_dari_posisi_pelatih_persib_bandung-YB46_large.jpg
Mundur dari Posisi Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak Akui Butuh Istirahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/49/3221167//psm_makassar_kembali_disanksi_fifa-V65Q_large.jpg
Baru Lepas, PSM Makassar Kembali Disanksi FIFA
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/10/51/1737685/merdeka-master-2026-tegaskan-geliat-olahraga-berkuda-di-indonesia-yhr.webp
Merdeka Master 2026 Tegaskan Geliat Olahraga Berkuda di Indonesia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/20/rodri_timnas_spanyol.jpg
Barcelona Naikkan Tawaran, Transfer Rodri dari Man City Masuki Tahap Krusial
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement