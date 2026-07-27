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Selangkah Lagi Datangkan Pemain asal Pantai Gading Yan Diomande, Real Madrid Siap Lepas Vinicius Junior?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |12:44 WIB
Selangkah Lagi Datangkan Pemain asal Pantai Gading Yan Diomande, Real Madrid Siap Lepas Vinicius Junior?
Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande segera merapat ke Real Madrid. (Foto: Instagram/yandiomande)
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MADRID – Klub Raksasa Spanyol, Real Madrid dikabarkan selangkah lagi mendapatkan tanda tangan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande. Winger kanan RB Leipzig itu pun dikabarkan sangat tertarik dengan Madrid, hingga melepaskan tawaran yang juga datang dari Paris Saint-Germain (PSG).

Pemain berusia 19 tahun ini baru saja mencuri perhatian dunia lewat penampilan briliannya di ajang Piala Dunia 2026, yang langsung melambungkan namanya ke jajaran talenta paling diincar di planet ini. Diomande pun dikabarkan didatangkan Madrid untuk menggantikan peran Vinicius Junior.

1. Menikung PSG

Langkah Real Madrid mendatangkan Diomande terbilang sangat agresif dan mengejutkan karena dilakukan pada detik-detik akhir setelah PSG secara resmi memutuskan mundur dari perburuan.

Klub raksasa Prancis tersebut mundur akibat permintaan gaji serta nilai transfer yang dianggap melampaui batas kewajaran finansial klub. Dengan total biaya transfer dari Leipzig yang diperkirakan bakal menembus angka 100 juta euro atau sekira Rp2,04 triliun, Los Blancos bergerak cepat mengamankan sang winger sebagai rekrutan kelima di bawah kepelatihan Jose Mourinho.

Pemain Timnas Pantai Gading Yan Diomande (Instagram/@yandiomande)
Pemain Timnas Pantai Gading Yan Diomande (Instagram/@yandiomande)

“Paris Saint-Germain secara resmi menarik minatnya malam ini dan mengakhiri semua negosiasi mengenai Yan Diomande. Biaya transfer yang diminta, serta tuntutan gaji, sama sekali tidak proporsional dan dapat mengacaukan pasar,” bunyi laporan dari Marca, Senin (27/7/2026).

Madrid pun sengaja mendatangkan Diomande sebagai jaga-jaga jika bintang mereka, Vinicius Junior meninggalkan Santiago Bernabeu. Sebab sejauh ini Madrid dan Vinicius masih kesulitan menemukan jalan keluar dari perpanjangan kontrak pemain yang akan berakhir pada akhir 30 Juni 2027 mendatang.

 

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