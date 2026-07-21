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Persis Solo Rekrut Terens Puhiri demi Target Promosi ke Super League

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |14:05 WIB
Persis Solo Rekrut Terens Puhiri demi Target Promosi ke Super League
Persis Solo Rekrut Terens Puhiri demi Target Promosi ke Super League (Dok iLeague)
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SOLO Persis Solo resmi mendatangkan penyerang anyar yakni Terens Puhiri untuk mengarungi musim 2026-2027. Penyerang sayap itu diharapkan mampu memperkuat lini serang klub berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut. 

1. Terens Puhiri Gabung Persis Solo

Sebelum bergabung ke Persis, Terens Puhiri memperkuat PSS Sleman dan membantu Super Elang Jawa promosi ke kasta tertinggi musim 2026-2027. Ia juga sempat bergabung dengan Borneo FC Samarinda dan meraih Reguler Series Champions BRI Liga 1 2024-2025.

Terens Puhiri mengungkapkan antusiasmenya dapat bergabung dengan Persis. Ia mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberi kepercayaan untuk memperkuat Laskar Sambernyawa. 

Terens Puhiri
Terens Puhiri

Terens mengaku tak sabar untuk segera memulai tantangan baru bersama Persis. Dia berharap, kehadirannya dapat membantu Laskar Sambernyawa meraih target klub yakni promosi ke kasta tertinggi.

“Senang sekali dan segera ingin memulai sesuatu yang baru juga bersama Persis. Pasti untuk target di musim 2026-2027 bersama Persis, ingin promosi lagi ke kasta tertinggi. Itu yang paling penting,” kata pemain 29 tahun itu, melansir laman iLeague, Selasa (21/7/2026).  

Terens mengaku tak sabar untuk segera berjuang bersama rekan setimnya. Ia pun meminta agar target tim kembali ke kasta tertinggi liga sepak bola ini dapat ditanamkan oleh tiap individu pemain. 

 

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