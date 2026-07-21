Legenda Klub Sarankan Arsenal Rekrut 3 Pemain Baru, Ini Bocorannya

JAKARTA - Legenda Arsenal, Martin Keown, menyebut Arsenal harus mendatangkan 3 pemain baru pada bursa transfer musim panas 2026-2027. Kehadiran ketiga pemain baru itu dapat memperkuat skuad asuhan Mikel Arteta.

1. Rekrut 3 Pemain Baru

Keown pun membeberkan ketiga pemain yang harus didatangkan Arsenal. Ketiganya adalah sayap kiri, striker, dan gelandang.

Keown mengatakan Arsenal membutuhkan gelandang yang dapat mengontrol tempo permainan. Ia mengisyaratkan, Arsenal tidak lagi dapat mengandalkan Martin Zubimendi dan Declan Rice sepanjang musim. Arsenal pun perlu mengeluarkan dana untuk mendatangkan gelandang baru.

Mantan bek Arsenal ini juga ingin The Gunners memperkuat lini serang dengan mendatangkan pemain sayap kiri dan striker.

"Saya pikir Arsenal membutuhkan pemain tengah lain, seseorang yang dapat mengontrol permainan. Saya pikir mereka membutuhkan pemain sayap kiri. Bisa dibilang, mereka mungkin akan mencari striker di bursa transfer - saya tidak akan heran jika itu terjadi," kata Keown di talkSPORT, melansir Sportskeeda, Selasa (21/7/2026).

Legenda Arsenal Martin Keown (Instagram/@5martinkeown)

Ia melanjutkan, sebagian besar pemain ingin bergabung dengan Arsenal. Meski begitu, Arsenal juga perlu mempertahankan para pemain mereka.

"Pertahankan mereka, kembangkan apa yang sudah Anda miliki, dan kemudian, tambahkan kualitas yang sesungguhnya. Kualitas harus ada karena kita sedang membicarakan para juara," ujarnya.

Arsenal tertarik untuk merekrut Morgan Rogers, tetapi kalah saing dengan Chelsea. Pemain Inggris itu memilih untuk bergabung dengan The Blues, meskipun telah melakukan pembicaraan dengan Mikel Arteta sepanjang musim panas.