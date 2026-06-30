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Ole Romeny Jadi Incaran Klub Belanda Fortuna Sittard

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |21:59 WIB
Ole Romeny Jadi Incaran Klub Belanda Fortuna Sittard
Ole Romeny Jadi Incaran Klub Belanda Fortuna Sittard (Dok Okezone/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Penyerang Oxford United, Ole Romeny, menjadi buruan di bursa transfer musim panas kali ini. Striker berkebangsaan Indonesia itu dikabarkan menjadi buruan klub Liga Belanda, Fortuna Sittard. 

1. Romeny Diincar Fortuna Sittard

Kabar ini sebagaimana diembuskan jurnalis Bjorn Thimister, Selasa (30/6/2026).

Fortuna Sittard musim lalu menduduki peringkat 11 klasemen. Meski menempati papan tengah, Fortuna Sittard lebih banyak menelan kekalahan. Dengan rincian 11 kali menang, 6 imbang, dan 17 kali kalah.

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Karena itu, demi memperbaiki posisi, nama Ole Romeny dikaitkan dengan Fortuna Sittard. Terlebih, Ole Romeny bisa bermain sebagai sayap kiri maupun penyerang tengah. Ini tentunya cocok dengan skema Fortuna Sittard yang kerap menggunakan formasi 4-3-3.

Selebrasi Ole Romeny di laga Timnas Indonesia vs Timnas Oman (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Selebrasi Ole Romeny di laga Timnas Indonesia vs Timnas Oman (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Ole Romeny tentu sudah tak asing dengan Belanda. Pasalnya, pemain berusia 26 tahun tersebut lahir di Nijmegen, Belanda. 

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