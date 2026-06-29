Target Victor Dethan di Persija Jakarta: Antar Macan Kemayoran Juara Super League!

Victor Dethan siap tempur bersama Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta resmi mendatangkan Victor Dethan pada bursa transfer jelang Super League 2026-2027. Pemain 21 tahun itu bertekad memberikan kontribusi maksimal demimembantu Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mengakhiri puasa gelar.

Kepindahan Victor Dethan terjawab setelah sebelumnya meninggalkan PSM Makassar. Pemain kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli 2004, itu kini melanjutkan perjalanan kariernya bersama Persija Jakarta.

Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

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Macan Kemayoran mengumumkan kedatangan Dethan sebagai rekrutan anyar pada Sabtu 27 Juni 2026 malam WIB. Persija Jakarta mengikat pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut dengan kontrak selama dua musim atau hingga 2028.

Setelah resmi menjadi bagian dari Persija Jakarta, Victor Dethan mengaku antusias menghadapi tantangan baru. Ia menilai bergabung dengan klub besar seperti Persija Jakarta menjadi kesempatan berkembang sebagai pemain.

"Persija adalah klub besar dengan sejarah dan basis suporter yang luar biasa,” kata Victor Dethan dalam keterangan resmi Persija Jakarta.

“Bagi saya, ini adalah tantangan baru dan kesempatan yang baik untuk terus berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi,” sambungnya.