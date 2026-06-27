Victor Dethan Resmi Gabung Persija Jakarta, Rekrutan Pertama Era Shin Tae-yong!

Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta! Ia menjadi rekrutan pertama di era Shin Tae-yong.

Kepastian transfer itu disampaikan langsung oleh Persija melalui pengumuman resmi klub. Winger Timnas Indonesia tersebut mendapatkan kontrak selama dua musim hingga 2028.

Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

“Persija menyambut kedatangan Victor Dethan sebagai bagian dari keluarga besar Macan Kemayoran. Pemain kelahiran Kupang, 11 Juli 2004, itu resmi mengikat kontrak selama dua musim ke depan,” tulis pernyataan resmi Persija, Sabtu (27/6/2026).

1. Konsisten

Persija memilih merekrut Dethan setelah melihat perkembangan sang pemain dalam beberapa musim terakhir. Penampilan konsisten bersama PSM Makassar menjadi salah satu alasan utama mendatangkannya.

“Keputusan Persija mendatangkan Dethan didasarkan pada performa apiknya dalam beberapa musim terakhir. Pada Super League 2025-2026, ia tampil dalam 24 pertandingan dengan torehan dua gol dan dua assist,” tulis keterangan Persija.

“Catatan tersebut melanjutkan konsistensinya setelah pada musim sebelumnya ia membukukan 25 penampilan, disertai tiga gol dan tiga assist,” lanjut pihak klub.