Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Resmi Berpisah dengan Asisten Pelatih Fisik Kepercayaan Bojak Hodak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |21:08 WIB
Persib Resmi Berpisah dengan Asisten Pelatih Fisik Kepercayaan Bojak Hodak
Persib Resmi Berpisah dengan Asisten Pelatih Fisik Kepercayaan Bojak Hodak (Dok Persib)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung resmi berpisah dengan asisten pelatih fisik Miro Petric menjelang Super League 2026-2027. Selama berada di Persib, Petric berkontribusi dalam membangun, meningkatkan, dan menjaga kondisi fisik para pemain. 

1. Persib Berpisah dengan Petric

Sebagai diketahui, perannya menjadi salah satu fondasi penting yang membantu tim menjaga konsistensi performa sepanjang musim, menghadapi padatnya jadwal kompetisi domestik maupun internasional. 

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang telah ditunjukkan Petric 

"Miro telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perjalanan Persib dalam beberapa musim terakhir. Dengan dedikasi, disiplin, dan profesionalismenya, ia turut membantu menjaga performa dan kebugaran para pemain sehingga tim mampu tampil kompetitif di berbagai kompetisi," kata Adhitia dilansir dari laman Persib, Jumat (26/6/2026).

Sesi latihan Persib Bandung (Dok Persib)
Sesi latihan Persib Bandung (Dok Persib)

"Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib," tambahnya.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib- meyakini bahwa kontribusi yang telah diberikan Petric akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan pencapaian klub. Oleh karena itu, mereka memberikan apresiasi atas kontribusi Petric selama ini.

"Kami mendoakan yang terbaik untuk Miro Petric dalam perjalanan karier berikutnya. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkahnya. Hatur nuhun atas seluruh dedikasi dan kontribusinya untuk Persib," kata Adhitia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/49/3225766/luciano_guaycochea_memilih_mudik_ke_argentina_saat_mendapat_libur_dari_persib_bandung-FcL2_large.jpg
Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea Mudik ke Argentina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/49/3225354/igor_tolic-67dF_large.jpg
Masuk Grup Neraka di ACC, Igor Tolic Benahi Kekurangan Persib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/49/3224901/saddil_ramdani-QKvU_large.jpg
Saddil Ramdani Rutin Latihan Ringan saat Libur Kompetisi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/49/3223968/beckham_putra_ketagihan_mengumpulkan_gelar_juara_bareng_persib_bandung-MmXq_large.jpg
Beckham Putra Ketagihan Kumpulkan Gelar Juara Bareng Persib Bandung
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/26/11/1721697/jepang-tahan-swedia-11-samurai-biru-lolos-ke-32-besar-dan-siap-tantang-brasil-isk.webp
Jepang Tahan Swedia 1-1, Samurai Biru Lolos ke 32 Besar dan Siap Tantang Brasil
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/26/timnas_turki_menang_3_2_atas_amerika_serikat.jpg
Klasemen Akhir Grup D Piala Dunia 2026: AS Tetap di Puncak meski Tumbang, Australia Lolos Dramatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement