Persib Resmi Berpisah dengan Asisten Pelatih Fisik Kepercayaan Bojak Hodak

BANDUNG - Persib Bandung resmi berpisah dengan asisten pelatih fisik Miro Petric menjelang Super League 2026-2027. Selama berada di Persib, Petric berkontribusi dalam membangun, meningkatkan, dan menjaga kondisi fisik para pemain.

1. Persib Berpisah dengan Petric

Sebagai diketahui, perannya menjadi salah satu fondasi penting yang membantu tim menjaga konsistensi performa sepanjang musim, menghadapi padatnya jadwal kompetisi domestik maupun internasional.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang telah ditunjukkan Petric

"Miro telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perjalanan Persib dalam beberapa musim terakhir. Dengan dedikasi, disiplin, dan profesionalismenya, ia turut membantu menjaga performa dan kebugaran para pemain sehingga tim mampu tampil kompetitif di berbagai kompetisi," kata Adhitia dilansir dari laman Persib, Jumat (26/6/2026).

Sesi latihan Persib Bandung (Dok Persib)

"Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib," tambahnya.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib- meyakini bahwa kontribusi yang telah diberikan Petric akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan pencapaian klub. Oleh karena itu, mereka memberikan apresiasi atas kontribusi Petric selama ini.

"Kami mendoakan yang terbaik untuk Miro Petric dalam perjalanan karier berikutnya. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkahnya. Hatur nuhun atas seluruh dedikasi dan kontribusinya untuk Persib," kata Adhitia.