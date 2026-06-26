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Marc Cucurella Ajak Enzo Fernandez Gabung Real Madrid!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |01:07 WIB
Marc Cucurella Ajak Enzo Fernandez Gabung Real Madrid!
Marc Cucurella mengajak Enzo Fernandez gabung Real Madrid musim depan (Foto: Instagram/@cucurella3)
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MARC Cucurella telah resmi bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea di bursa transfer musim panas 2026. Ia lalu mengajak sang kapten Enzo Fernandez untuk ikut hengkang dari London!

Madrid membuat kejutan dengan membeli Cucurella di bursa transfer musim panas 2026. Ia diboyong dengan mahar 55 juta Euro (setara Rp1,12 triliun).

Chelsea vs Wolverhampton Wanderers. Marc Cucurella (Foto: Premier League)

Cucurella praktis jadi rekrutan pertama Madrid yang akan ditangani Jose Mourinho musim depan. Yang menarik, pengumuman itu dilakukan di tengah-tengah gelaran Piala Dunia.

1. Enzo Fernandez

Baru juga bergabung, Cucurella langsung meminta Madrid memboyong Enzo dari Chelsea. Ia mengaku pemain asal Argentina itu mengucapkan selamat secara langsung ketika resmi pindah dari Stamford Bridge.

“Dia adalah pemain yang hebat dan teman baik saya. Dia mengucapkan selamat atas kepindahan saya. Saya berharap itu terjadi (Enzo pindah ke Madrid)” kata Cucurella, dikutip dari Goal, Jumat (26/6/2026).

“Saya akan sangat senang. Kami berdua sangat senang di Chelsea dan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Madrid di musim panas yang sama. Saya berharap dia cukup beruntung dan bisa menjadi pemain Real Madrid,” imbuh bek berusia 27 tahun itu.

 

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