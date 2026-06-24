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Arema FC Resmi Amankan Jasa Mantan Kiper Timnas Indonesia, Syahrul Trisna

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |15:28 WIB
Arema FC Resmi Amankan Jasa Mantan Kiper Timnas Indonesia, Syahrul Trisna
Syahrul Trisna resmi gabung Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
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MALANG – Manajemen Arema FC sukses membuat gebrakan di bursa transfer dengan resmi meminang penjaga gawang sarat pengalaman, Syahrul Trisna, dari Borneo FC. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas lini pertahanan, di mana rekam jejak Syahrul bersama Timnas Indonesia diyakini bakal menjadi aset yang sangat krusial bagi Skuad Singo Edan.

1. Ambisi Besar Singo Edan di Musim Baru

Arema FC bergerak cepat di bursa transfer menjelang Super League 2026-2027. Manajemen Singo Edan tak mau main-main untuk mengarungi kompetisi musim depan.

Setelah finis di posisi sembilan musim lalu, Arema FC langsung membidik target tinggi musim depan. Syahrul Trisna menjadi transfer pembuka sebelum tim mendatangkan pemain berkualitas lainnya.

"Kami optimistis kehadirannya (Syahrul Trisna) akan menambah kualitas serta daya saing di posisi penjaga gawang," kata Yusrinal dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (24/6/2026).

Yusrinal menilai, Syahrul merupakan sosok yang sarat akan pengalaman di Liga Indonesia. Terlebih, penjaga gawang berusia 30 tahun itu juga sempat merasakan caps bersama Timnas Indonesia.

Syahrul Trisna
Syahrul Trisna

2. Jam Terbang Internasional Jadi Nilai Plus

Tercatat, Syahrul tampil sebanyak tujuh kali bersama Skuad Garuda. Pengalaman itu diharapkan menjadi modal positif untuk Arema FC yang menargetkan posisi lebih baik pada 2026-2027.

"Selain memiliki pengalaman bersama Borneo FC, dia juga pernah merasakan atmosfer pertandingan internasional bersama Timnas Indonesia," ujar Yusrinal.

 

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