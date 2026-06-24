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Adhyaksa FC Resmi Pindah Homebase, Ganti Nama Jadi Kalteng FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |02:17 WIB
Adhyaksa FC Resmi Pindah <i>Homebase</i>, Ganti Nama Jadi Kalteng FC
Adhyaksa FC resmi pindah kandang dan berganti nama (Foto: Adhyaksa FC)
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TIM promosi Adhyaksa FC resmi berpindah homebase atau kandang jelang Super League 2026-2027 ke Kalimantan Tengah. Hal itu ditandai penandatangan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Isen Mulang, Kalimantan Tengah, Senin 22 Juni 2026.

Penandatanganan kerja sama dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo serta Presiden klub Adhyaksa FC Eko Setyawan. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya membangun dan mengembangkan ekosistem sepakbola di Bumi Tambun Bungai.

1. Dirintis sejak 2024

Laga Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC berakhir ricuh (Foto: Instagram/@prettygirllo0oni)

Eko mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan yang telah dilakukan bersama Pemprov sejak 2024. Melalui kesepakatan tersebut, Adhyaksa FC berkomitmen menjadikan Kalimantan Tengah sebagai kandang resmi klub mulai musim 2026-2027 dan seterusnya.

"Kerja sama ini merupakan bentuk nyata pemerataan pembangunan sepakbola nasional,” kata Eko dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (24/6/2026).

“Saya melihat Kalimantan Tengah merupakan provinsi besar yang membutuhkan kehadiran klub profesional agar pembinaan sepakbola akar rumput (grassroot) memiliki tujuan dan jenjang yang jelas ke depannya," imbuhnya.

Tak hanya menghadirkan tim senior, Adhyaksa FC juga akan membawa Elite Pro Academy (EPA) kelompok usia U-16, U-18, dan U-20 ke Kalimantan Tengah. Selain itu, Eko menegaskan pihaknya siap memberikan masukan kepada Pemprov terkait kebutuhan infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota. 

"Kami siap memberikan masukan terkait kebutuhan lapangan dan infrastruktur sepakbola yang dibutuhkan di kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Harapannya, gairah sepakbola grassroot semakin berkembang dan melahirkan talenta-talenta terbaik dari daerah ini," kata Eko.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan antusiasme Gubernur Agustiar Sabran dalam menyambut kerja sama tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan sepak bola di Kalimantan Tengah.

"Pak Gubernur sangat antusias menyambut kerja sama ini. Dukungan pemerintah daerah terhadap sepakbola sangat kami butuhkan,” kata Eko.

 

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