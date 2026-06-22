Kontrak Habis, Persib Bandung Resmi Berpisah dengan Sergio Castel

BANDUNG — Kebersamaan Persib Bandung dengan penyerang asal Spanyol, Sergio Castel Martinez, resmi berakhir seiring tuntasnya kompetisi Super League 2025-2026. Sergio mengakhiri perjalanan bersama Maung Bandung sesuai dengan durasi kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal kedatangannya.

Sergio Castel bergabung dengan Persib pada paruh musim untuk membantu tim menghadapi persaingan di kompetisi domestik maupun Asia. Meski waktunya cukup singkat, pemain berusia 30 tahun itu tetap menjadi bagian dari perjalanan Persib musim ini.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa keputusan mengakhiri kerja sama telah melalui evaluasi bersama tim pelatih. Kedua pihak akhirnya sepakat tidak melanjutkan kebersamaan untuk musim berikutnya.

"Kami menghormati dan mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Sergio selama menjadi bagian dari Persib. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan pihak Sergio, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim berikutnya," ujar Adhitia dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (22/6/2026).

Sergio Castel. (Foto: Instagram/sergiocastel_9)

1. Catatan Penampilan Sergio Castel

Selama memperkuat Persib, Sergio tetap memberikan kontribusi di tengah jadwal kompetisi yang cukup padat. Dia mencatatkan enam penampilan di Liga 1 serta tampil dalam dua pertandingan babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

Kehadiran Sergio menjadi tambahan kekuatan bagi lini depan Persib dalam menjalani berbagai pertandingan. Profesionalisme dan kerja keras yang ditunjukkannya menjadi catatan positif selama mengenakan seragam biru.