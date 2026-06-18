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Shin Tae-yong Ancam Skuad Persija Jakarta: Pemain Sombong Tidak Akan Dipilih

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |22:10 WIB
Shin Tae-yong Ancam Skuad Persija Jakarta: Pemain Sombong Tidak Akan Dipilih
Shin Tae-yong tidak akan memilih pemain yang sombong di Persija Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, punya syarat mutlak terkait pemain. Ia hanya mau bekerja sama dengan pesepakbola yang siap berkorban untuk Macan Kemayoran.

Shin resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Persija pada awal Juni 2026. Pria asal Korea Selatan itu diproyeksikan untuk mengawal perjuangan di musim 2026-2027.

1. Disiplin

Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)
Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)

Walau berstatus sebagai pelatih anyar, Shin dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi kedisiplinan. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu bahkan sudah punya kriteria tersendiri untuk membangun skuad.

Salah satunya adalah etos kerja pemain. Shin menegaskan Persija di bawah asuhannya butuh pemain yang rela berkorban dan pantang menyerah.

"Kami butuh pemain yang mau berkorban untuk tim," tegas Shin dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (ILeague), Kamis (18/6/2026).

Pria yang dijuluki si Rubah Tanah itu juga menegaskan tidak akan memakai pemain yang mempunyai ego besar. Menurutnya, itulah filosofi melatih yang dipegang selama ini.

 

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