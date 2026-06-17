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Akmal Marhali Angkat Bicara soal Shin Tae-yong sebagai Pelatih Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |05:05 WIB
Akmal Marhali Angkat Bicara soal Shin Tae-yong sebagai Pelatih Persija Jakarta
Akmal Marhali Angkat Bicara Soal Shin Tae Yong Latih Persija Jakarta (Foto: Dok. Okezone)
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PENGAMAT sepak bola nasional Akmal Marhali memberikan pandangannya terkait penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta. Kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan mampu membantu mewujudkan ambisi Macan Kemayoran meraih gelar juara Super League musim depan.

Persija Jakarta menunjukkan keseriusannya dengan mengikat Shin Tae-yong melalui kontrak berdurasi tiga musim. Mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut juga dikabarkan akan membawa sejumlah asistennya yang pernah bekerja sama dengannya saat menangani skuad Garuda.

Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Persija Jakarta (Foto: Youtube/Persija Jakarta)

1. Akmal Marhali Nilai Kehadiran STY Berdampak Positif 

Akmal menilai kedatangan Shin Tae-yong menjadi kabar baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, pengalaman yang dimiliki pelatih berusia 55 tahun itu akan memberikan warna baru bagi kompetisi nasional.

"Saya pikir ini hal bagus buat sepak bola Indonesia ya, dengan hadirnya Shin Tae-yong, mantan pelatih Tim Nasional Indonesia dan juga mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, yang kemudian menangani Persija Jakarta," kata Akmal Marhali kepada iNews Media Group, Selasa (16/6/2026).

"Di tengah juga banyak fans Shin Tae-yong yang masih berharap Shin Tae-yong bisa kembali menangani Timnas Indonesia," tambahnya.

Akmal menilai target besar Persija untuk menjadi juara Super League musim depan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Shin Tae-yong. Karena itu, ia mengaku tertarik melihat bagaimana pelatih tersebut membangun kekuatan tim ibu kota di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

"Artinya ini menjadi tantangan buat Shin Tae-yong tersendiri untuk bisa membangun Persija seperti halnya saat dia membangun Timnas Indonesia," ujarnya.

2. Nama Besar Shin Tae-yong Dipertaruhkan Bersama Persija 

Lebih lanjut, Akmal mengatakan reputasi besar Shin Tae-yong akan ikut dipertaruhkan pada Super League 2026-2027. Ia menilai sang pelatih akan berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk tim yang kompetitif dan memenuhi ekspektasi tinggi para pendukung Persija.

 

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