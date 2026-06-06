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Meski Cuma 5 Bulan Bela Persib, Kurzawa Berikan Dampak Besar di Ruang Ganti

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |13:15 WIB
Meski Cuma 5 Bulan Bela Persib, Kurzawa Berikan Dampak Besar di Ruang Ganti
Meski Cuma 5 Bulan Bela Persib, Kurzawa Berikan Dampak Besar di Ruang Ganti (Instagram/@persib)
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BANDUNG - Persib Bandung melepas mantan bintang Paris Saint Germain (PSG) Layvin Kurzawa. Kontrak sang pemain tak diperpanjang usai Persib menjuarai Super League 2025/26. 

1. Kurzawa Tinggalkan Persib

Selama membela panji Maung Bandung, Kurzawa tercatat tampil dalam tujuh pertandingan. Ia menyumbang satu assist di laga krusial lawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Kurzawa mengumumkan perpisahan tersebut lewat postingan media sosial Instagram beberapa waktu lalu. 
“Lima bulan terakhir di Indonesia sangat istimewa. Saya menemukan sebuah negara yang luar biasa, sebuah klub penuh gairah, para pendukung luar biasa membuat saya merasa disambut hangat sejak hari pertama,” kesan Kurzawa. 

Dalam unggahannya itu ia menuliskan keinginannya untuk tetap tinggal di Persib. Namun segala keputusan ada di tangan pelatih dan manajemen. 

“Saya ingin melanjutkan perjalanan ini, tapi sepak bola terkadang keputusan tidak ada di tangan sendiri. Saya menghormati keputusan klub dan saya pergi dengan rasa syukur atas momen-momen yang sudah dilalui,” ujarnya. 

2. Warisan Kurzawa

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan peran Kurzawa yang sangat positif. 

“Kurzawa sudah pamit, karena memang kontraknya hanya lima bulan, setengah musim. Sekarang masih sebetulnya diskusi juga masih berjalan terus dengan Igor Tolic. Tapi yang mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kurzawa atas kontribusinya di lima bulan ini,” ucap Adhitia, melansir laman iLeague, Sabtu (6/6/2026). 

 

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