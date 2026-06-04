Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timor Leste U-19 di Piala AFF U-19 2026: Arkhan Kaka Sumbang Gol, Garuda Nusantara Menang 3-0!

DELI SERDANG – Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 di Piala AFF U-19 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Kamis (4/6/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Garuda Nusantara.

Gol bagi Timnas Indonesia U-19 dicetak oleh Reno Salampessy (43’), Irpan Siregar (62’), dan Arkhan Kaka (65’). Kemenangan itu mendekatkan pasukan Nova Arianto ke semifinal Piala AFF U-19 2026.

Welber Jardim beraksi di laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel berjalan dalam tempo sedang di awal babak pertama. Tapi, Timnas Indonesia U-19 berani menekan cukup tinggi hingga zona pertahanan Timnas Timor Leste U-19.

Laga sempat terhenti sejenak karena lampu stadion tiba-tiba mati. Begitu dimulai lagi, Timnas Indonesia U-19 terus melancarkan serangan sporadis.

Hingga menit ke-30, tidak ada peluang berbahaya dari Timnas Indonesia U-19. Di menit ke-33, eksekusi tendangan bebas Reno Salampessy mengarah tepat ke gawang tapi bisa ditepis kiper.

Kans terbaik didapat Irpan Siregar di menit ke-38. Mendapat umpan tarik dari sisi kiri, ia melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang sayangnya masih melambung.

Kerja keras baru berbuah di menit ke-43. Umpan terobosan Welber Jardim mampu meloloskan Reno Salampessy dalam posisi bebas. Dengan tenang, ia menaklukkan kiper. Timnas Indonesia U-19 pun unggul 1-0 saat rehat.

Babak Kedua

Selepas istirahat, Timnas Indonesia U-19 kembali mengurung pertahanan Timnas Timor Leste U-19. Tapi, lagi-lagi tuan rumah sulit mengkreasi peluang bagus hingga 10 menit awal.

Irpan Siregar mencoba peruntungan di menit ke-57 lewat tembakan jarak jauh. Sayangnya, bola masih melambung tinggi di atas mistar gawang Timor Leste.