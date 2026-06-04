Daftar Line Up Timnas Indonesia U-19 vs Timor Leste U-19 di Piala AFF U-19 2026: Welber Jardim dan Dimas Adi Starter!

DELI SERDANG – Daftar line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 di Piala AFF U-19 2026 sudah diketahui. Welber Jardim dan Dimas Adi Prasetio akan menjadi starter.

Duel Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 itu merupakan matchday 2 Grup A Piala AFF U-19 2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Kamis (4/6/2026) pukul 20.00 WIB.

1. Menang Telak

Di laga pertama, Timnas Indonesia U-19 sukses meraih kemenangan telak 3-0 atas Timnas Myanmar U-19. Hasil itu menempatkan mereka untuk sementara di posisi 2 klasemen Grup A Piala AFF U-19 2026.

Sementara, Timnas Timor Leste U-19 menelan kekalahan dengan skor telak 0-3 dari Timnas Vietnam U-19. Mereka untuk sementara ada di posisi juru kunci dengan nilai 0.

2. Kekuatan Terbaik

Laga kedua ini sangat penting buat Timnas Indonesia U-19. Apalagi, di pertandingan lain, Timnas Vietnam U-19 menang telak 5-0 atas Timnas Myanmar U-19.

Karena itu, pelatih Nova Arianto menurunkan kekuatan terbaik. Di pos penjaga gawang, Dafa Al Gasemi masih dipercaya menjadi palang pintu terakhir.