DELI SERDANG – Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 di Piala AFF U-19 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Kamis (4/6/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Garuda Nusantara.
Gol tunggal Indonesia di babak pertama dicetak oleh Reno Salampessy (43’). Setidaknya, momentum positif didapat jelang paruh akhir.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Duel berjalan dalam tempo sedang di awal babak pertama. Tapi, Timnas Indonesia U-19 berani menekan cukup tinggi hingga zona pertahanan Timnas Timor Leste U-19.
Laga sempat terhenti sejenak karena lampu stadion tiba-tiba mati. Begitu dimulai lagi, Timnas Indonesia U-19 terus melancarkan serangan sporadis.
Hingga menit ke-30, tidak ada peluang berbahaya dari Timnas Indonesia U-19. Di menit ke-33, eksekusi tendangan bebas Reno Salampessy mengarah tepat ke gawang tapi bisa ditepis kiper.
Kans terbaik didapat Irpan Siregar di menit ke-38. Mendapat umpan tarik dari sisi kiri, ia melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang sayangnya masih melambung.