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Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timor Leste di Piala AFF U-19 2026: Reno Salampessy Bawa Garuda Nusantara Memimpin 1-0
Wikanto Arungbudoyo ,Jurnalis
Kamis, 04 Juni 2026 |20:53 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timor Leste di Piala AFF U-19 2026: Reno Salampessy Bawa Garuda Nusantara Memimpin 1-0
Timnas Indonesia U-19 unggul 1-0 atas Timnas Timor Leste U-19 di babak pertama laga Piala AFF U-19 2026 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

DELI SERDANG – Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 di Piala AFF U-19 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Kamis (4/6/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Garuda Nusantara.

Gol tunggal Indonesia di babak pertama dicetak oleh Reno Salampessy (43’). Setidaknya, momentum positif didapat jelang paruh akhir.

Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Myanmar U-19 (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel berjalan dalam tempo sedang di awal babak pertama. Tapi, Timnas Indonesia U-19 berani menekan cukup tinggi hingga zona pertahanan Timnas Timor Leste U-19.

Laga sempat terhenti sejenak karena lampu stadion tiba-tiba mati. Begitu dimulai lagi, Timnas Indonesia U-19 terus melancarkan serangan sporadis.

Hingga menit ke-30, tidak ada peluang berbahaya dari Timnas Indonesia U-19. Di menit ke-33, eksekusi tendangan bebas Reno Salampessy mengarah tepat ke gawang tapi bisa ditepis kiper.

Kans terbaik didapat Irpan Siregar di menit ke-38. Mendapat umpan tarik dari sisi kiri, ia melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang sayangnya masih melambung.

 

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