Manchester United Gemar Berbelanja di Serie A, Habiskan 600 Juta Euro dalam 10 Tahun

JAKARTA - Manchester United gemar berbelanja pemain di Liga Italia. Dalam 10 tahun terakhir, total Manchester United merogoh kocek hingga lebih dari 600 juta euro untuk merekrut pemain dari Liga Italia.

1. Gemar Belanja Pemain di Serie A

Diketahui, belakangan Manchester United mendekati gelandang Atalanta yakni Ederson. Transfer Ederson secara permanen ke Old Trafford dilaporkan segera rampung dengan mahar 50 juta euro, termasuk bonus.

Pemain Brasil ini akan menjadi pemain ke-11 yang pindah ke Old Trafford dari Italia dalam sepuluh tahun terakhir. Ia akan menjadi pemain ketiga dari Atalanta yang pindah ke Manchester United, setelah Rasmus Hojlund dan Amad Diallo.

Melansir Football Italia, Kamis (28/5/2026), pembelian termahal Manchester United dari Serie A sejak musim 2015-16 adalah Paul Pogba. Setan Merah memulangkan Pogba ke Old Trafford dari Juventus dengan harga €105 juta pada 2016. Pemain lain yang kembali ke United dari Turin adalah Cristiano Ronaldo pada 2021, dalam kesepakatan senilai €17 juta.

Pemain terakhir yang pindah dari Italia ke Old Trafford adalah bek Lecce, Patrick Dorgu. Ia pindah ke Manchester United secara permanen dengan biaya transfer €30 juta pada jendela transfer Januari 2025.

2. Daftar Pemain yang Direkrut dari Serie A

Berikut transfer Manchester United ke Serie A sejak musim 2015-16, dengan rincian biaya transfer bersumber dari Transfermarkt.

Sergio Romero pada tahun 2015 dengan transfer gratis (dari Sampdoria)

Matteo Darmian pada tahun 2015 seharga €18,8 juta (Torino)

Paul Pogba pada tahun 2016 seharga €105 juta (Juventus)

Amad Diallo pada Januari 2021 seharga €27,3 juta (Atalanta)

Cristiano Ronaldo pada tahun 2021 seharga €17 juta (Juventus)