Nadeo Argawinata Sebut Borneo FC Superior dan Pantas Juara

SAMARINDA - Kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata, tetap bangga terhadap timnya, meski gagal meraih gelar juara Super League 2025-2026. Nadeo menerima Borneo FC kalah head to head.

Borneo FC gagal menjadi juara Super League 2025-2026. Pesut Etam -julukan Borneo FC- finis sebagai runner-up musim ini karena kalah head to head dari sang juara, Persib Bandung.

Padahal, Borneo FC dan Persib memiliki koleksi poin yang sama yakni 79 poin.

Statistik Borneo FC sangat impresif musim ini. Total, Pesut Etam mencetak 74 gol. Borneo FC menjadi tim paling produktif dibandingkan tim lain pada musim ini.

Selain itu, tim besutan Fabio Lefundes tersebut sempat mencetak kemenangan beruntun yang menjadi rekor musim ini.