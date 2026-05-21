HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Incar 2 Bintang Premier League, tapi Terganjal Tiket Liga Champions

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |18:10 WIB
Juventus Incar 2 Bintang Premier League, tapi Terganjal Tiket Liga Champions
JAKARTA - Juventus berupaya memperkuat skuadnya untuk musim depan. Namun, melihat kondisi Juventus masih belum pasti lolos ke Liga Champions musim depan, bisa menjadi penentu pemain buruan dapat berlabuh. 

1. Alisson Masih Tertarik

Melansir Football Italia, Kamis (21/5/2026), kabar terbaru menyebutkan, Juventus akan mengalami selisih sekitar €55 juta-€60 juta dalam keuangan mereka jika berkompetisi di Liga Europa musim depan dibandingkan Liga Champions.

Kiper Liverpool, Alisson Becker, dikabarkan tetap tertarik bergabung ke Juventus pada musim depan, meski kemungkinan besar berlaga di Liga Europa ketimbang Liga Champions. 

"Namun, prospek berkompetisi di kompetisi sekunder Eropa bukanlah masalah bagi Alisson dari Liverpool," menurut laporan La Gazzetta dello Sport pada Rabu (20/5/2026).

Melansir Football Italia, Juventus telah dikaitkan dengan kepindahan kiper Timnas Brasil tersebut selama beberapa bulan di musim 2025-26. Michele Di Gregorio gagal memberikan kesan yang baik musim ini, sedangkan Alisson telah dikenal baik oleh pelatih Luciano Spalletti. Pasalnya, kedua pernah berkerja sama di AS Roma. 

Saat ini Alisson masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dengan Liverpool. La Gazzetta dello Sport mengklaim, ia sedang bersiap untuk mengucapkan perpisahan terakhirnya kepada para penggemar Anfield ketika Liverpool memainkan pertandingan terakhir Liga Premier musim ini melawan Brentford pada hari Minggu.

Namun, laporan tersebut menulis, hambatan selanjutnya yang harus diatasi Juventus adalah mengatur biaya transfer dengan Liverpool.

 

