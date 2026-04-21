HOME BOLA LIGA INDONESIA

Buntut Aksi Brutal di EPA U-20: Dewa United Siap Seret Kasus Tendangan Kungfu Fadly Alberto ke Jalur Hukum

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |01:01 WIB
Suasana laga Bhayangkara FC U-20 vs Dewa United U-20 di EPA U-20. (Foto: Instagram/dufc.development)
TANGERANG – Manajemen Dewa United mengambil langkah tegas menyikapi insiden kekerasan yang menimpa pemainnya dalam laga kontra Bhayangkara FC U-20. Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, menyatakan bakal menempuh jalur hukum setelah salah satu penggawanya menjadi korban tendangan kungfu oleh pemain lawan, Fadly Alberto, dalam laga yang berlangsung panas tersebut.

Kejadian itu terjadi dalam pertandingan Elite Pro Academy di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (19/4/2026). Aksi Fadly Alberto menjadi sorotan tajam.

Ardian Satya Negara mengatakan kompetisi usia muda seperti Elite Pro Academy (EPA) seharusnya menjadi wadah pembelajaran, bukan ajang kekerasan. Dia pastikan manajemen akan mengawal persoalan tersebut sampai tuntas sepenuhnya.

"Jujur saya sangat kecewa, seharusnya kompetisi usia muda ini sebagai tempat pembelajaran bukan menjadi ajang kekerasan," ujar Ardian dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

1. Manajemen Dewa United Soroti Kekerasan Tim Pelatih

"Saya akan proses secara hukum untuk semua yang melakukan kekerasan, karena bukan hanya pemain tapi ada juga coach yang melakukan pemukulan. Biar menjadi pembelajaran untuk semua," tambahnya.

Momen pemain Bhayangkara FC U-20 lepaskan tendangan kungfu ke personel Dewa United U-20

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC, Sumardji, mengatakan tentunya aksi yang dilakukan Fadly Alberto tidak terpuji dalam dunia olahraga. Dia menilai ada rentetan faktor yang membuat keributan dalam laga tersebut karena wasit kurang profesional dalam pengambilan keputusan dan rasisme.

"Saya sebenarnya sangat, benar-benar saya sangat kecewa ya dengan adanya kejadian itu. Kejadian itu kan diawali dari sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi," kata Sumardji kepada Okezone, Senin (20/4/2026).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/49/3208501/simak_kisah_unik_mantan_pemain_timnas_indonesia_dan_persija_jakarta_riko_simanjuntak_yang_pernah_diminta_jadi_asdos-6c5k_large.jpg
Kisah Unik Mantan Pemain Timnas Indonesia dan Persija Jakarta Riko Simanjuntak, Ternyata Pernah Diminta Jadi Asisten Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/49/3208159/simak_kisah_legenda_timnas_indonesia_boaz_solossa_yang_menolak_gabung_tim_eropa_demi_bertahan_di_persipura_jayapura-6B59_large.jpg
Kisah Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa, Menolak Gabung Tim Eropa demi Bertahan di Persipura Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/51/3204197/nathan_tjoe_a_on-4sBZ_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Bantai Tim Geypens 3-0, Willem II Menggila di Markas FC Emmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/49/3201880/simak_kisah_unik_zaenal_arief_yang_ternyata_juara_bulu_tangkis_dan_mtq-nsUM_large.jpg
Kisah Unik Zaenal Arief, Mantan Bomber Persib Bandung yang Ternyata Pernah Juara Bulu Tangkis dan MTQ
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/20/49/1698057/tim-halo-dayak-hrx-borong-podium-di-ajang-nasional-offroad-2026-ybj.webp
Tim Halo Dayak HRX Borong Podium di Ajang Nasional Offroad 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/20/kapten_liverpool_virgil_van_dijk.jpg
Liverpool Ukir Rekor Langka usai Menang Derby Kontra Everton
